Neste fim de semana, a Fórmula E define os títulos de 2023 na rodada dupla de Londres, onde quatro pilotos chegam com chances matemáticas de conquistar o campeonato, embora um deles seja o 'franco favorito'.

Com 195 pontos, o britânico Jake Dennis, da norte-americana Andretti, tem tudo para se sagrar campeão em casa, ainda que o neozelandês Nick Cassidy, que soma 171 com a Envision, também tenha possibilidades factíveis de ficar com a taça na cidade mais importante da Grã-Bretanha.

'Correm por fora' o também neozelandês Mitch Evans, que tem 151 tentos com a Jaguar, e o alemão ex-Fórmula 1 Pascal Wehrlein, que soma 146 com a Porsche. Ambos, porém, têm objetivo realista na Inglaterra: tirar da Envision de Cassidy o título de equipes da nona temporada da F-E.

O time de Nick e do suíço Sébastien Buemi lidera com 253 pontos e tem 14 unidades de vantagem sobre a Porsche de Pascal e do português António Félix da Costa, enquanto a britânica Jaguar ocupa o terceiro posto, com 228, a 11 da marca germânica. A Andretti está fora do páreo, mas Dennis foca na sua 'folga' no campeonato de pilotos. Caso vença a primeira corrida, neste sábado, ele garante o título independentemente do resultado dos rivais.

"Só precisamos de um fim de semana limpo, acho que não temos que inventar nada nem mudar muito", diz Jake. "Certamente será um espetáculo melhor se eu não ganhar no sábado e a definição [do título] só sair no dia final... Acho que vai ser difícil superar Nick [Cassidy, neozelandês da Envision que é o vice-líder da temporada] no sábado, com certeza, então, temos que encarar dia após dia."

"Se eu conseguir [o título no sábado], ótimo. Se não, definiremos no domingo, mas estou muito entusiasmado para começar [a disputa]", completou o piloto britânico da Andretti, que tem 28 anos de idade.

Cassidy, também de 28 anos, é realista: "Tenho que tentar vencer, tentar vencer... Veremos onde estaremos depois do primeiro dia, mas faremos nosso melhor trabalho no sábado e seguiremos a partir disso. Só quero chegar na noite de domingo sabendo que dei tudo de mim."

Compatriota de Nick, Evans, de 29, diz: "Preciso de todos os deuses, dos deuses do tempo, para que tudo aconteça a meu favor. Obviamente, preciso ser rápido, provavelmente preciso vencer as duas corridas. E, claro, um pouco de azar dos outros caras, algo que você nunca deseja para ninguém, mas é disso que eu preciso. Mas teremos mais chance no campeonato de equipes. Acho que estamos uns 20 pontos atrás, então essa é a possibilidade 'real'."

Werhlein, 28, também 'manda a real': "[Preciso de] um grande milagre. As estrelas também precisam se alinhar... Realisticamente, acho que acabou e agora estamos focados no campeonato de equipes, no qual ainda há muito em jogo."

Dennis é 11º no primeiro treino do fim de semana, no qual Sérgio Sette Câmara é sexto

O brasileiro da NIO 333 obteve bom desempenho na sessão prática inaugural liderada pelo francês Norman Nato, da Nissan. Outro brasileiro do grid, Lucas di Grassi, da Mahindra, foi 13º. Neste sábado, a categoria elétrica dá sequência às atividades do ePrix de Londres 1. Veja tabela do TL1:

1 Norman Nato (FRA) Nissan 1:10.765 GAP 2 Sébastien Buemi (SUI) Envision 1:10.771 +0.006 3 Sacha Fenestraz (FRA) Nissan 1:10.963 +0.198 4 Maximilian Gunther (ALE) Maserati 1:11.208 +0.443 5 Mitch Evans (NZL) Jaguar 1:11.246 +0.481 6 Sérgio Sette Câmara (BRA) NIO 1:11.259 +0.494 7 António Félix da Costa (POR) Porsche 1:11.279 +0.514 8 Nick Cassidy (NZL) Envision 1:11.317 +0.552 9 Pascal Wehrlein (ALE) Porsche 1:11.356 +0.591 10 Dan Ticktum (ING) NIO 1:11.369 +0.604 11 Jake Dennis (ING) Andretti 1:11.370 +0.605 12 Jake Hughes (ING) McLaren 1:11.396 +0.631 13 Lucas di Grassi (BRA) Mahindra 1:11.472 +0.707 14 Stoffel Vandoorne (BEL) DS Penske 1:11.498 +0.733 15 René Rast (ALE) McLaren 1:11.685 +0.920 16 Robin Frijns (HOL) Abt Cupra 1:11.769 +1.004 17 Edoardo Mortara (SUI) Maserati 1:11.799 +1.034 18 Sam Bird (ING) Jaguar 1:11.826 +1.061 19 Jean-Éric Vergne (FRA) DS Penske 1:11.980 +1.215 20 Nico Muller (SUI) Abt Cupra 1:12.046 +1.281 21 Andre Lotterer (ALE) Andretti 1:12.128 +1.363 22 Roberto Merhi (ESP) Mahindra 1:12.722 +1.957

