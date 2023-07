Neste fim de semana, a Fórmula E realiza suas últimas corridas de 2023, com o britânico Jake Dennis, da Andretti, como favorito para conquistar o título da categoria elétrica em Londres, capital da Inglaterra.

Mas, apesar do favoritismo do piloto 'da casa', a taça da temporada está entre quatro pilotos. 'Junto' com Dennis (195 pontos), os neozelandeses Nick Cassidy (171, equipe Envison) e Mitch Evans (151 pontos, Jaguar), além do alemão Pascal Wehrlein (146, Porsche). De todo modo, as atividades de pista da rodada dupla começam nesta sexta-feira, com treino livre a partir de 12h45. A segunda sessão prática é no sábado, às 6h15.

A classificação para o ePrix de Londres 1 é às 8h20, com a corrida tendo largada prevista para 13h. No domingo, treino livre às 6h15 e definição do grid do eP nº 2 a partir das 8h20, com a última prova de 2023 às 13h. O BandSports transmite as corridas da rodada dupla da F-E em Londres.

Traçado do ePrix de Londres da Fórmula E Photo by: Reprodução Fórmula E

Além da disputa pelo título, fim de semana conta com a participação dos brasileiros Lucas di Grassi, da Mahindra, e Sérgio Sette Câmara, da NIO 333. Di Grassi, aliás, venceu a última edição do ePrix de Londres, no ano passado.

E Lucas planeja se apoiar no bom retrospecto no circuito britânico para terminar a temporada com mais pontos. O triunfo em Londres foi também a vitória mais recente do piloto paulistano, quando ele atingiu 13 primeiros lugares na categoria – número que o coloca como maior vencedor da competição, ao lado do suíço Sebastien Buemi. Na ocasião, di Grassi ainda defendia a equipe Venturi.

“Ter sido o último a vencer em Londres dá confiança. Mas neste ano temos uma tarefa diferente. Precisamos tirar o melhor do nosso pacote técnico e torcer para uma dinâmica de prova que nos favoreça. O objetivo são os pontos, como nas últimas etapas, para injetar ânimo no time depois de uma temporada de aprendizado bastante complicada, como foi essa”, afirmou di Grassi, campeão da F-E em 2017.

