A Fórmula E já tem a confirmação sobre seus planos para a próxima temporada. A Federação Internacional de Automobilismo aprovou nesta sexta o calendário para a sétima temporada da categoria, que vai começar apenas no próximo ano.

Nos últimos anos, a F-E tem iniciado sua temporada no final de novembro, começo de dezembro, com uma rodada dupla na Arábia Saudita mas a pandemia da Covid-19 afetou os planos da categoria, que precisou adiar o tradicional início de seu campeonato, além do local.

A F-E irá visitar a América primeiro, iniciando a temporada em 16 de janeiro no Chile, antes de ir para a Cidade do México. Palco da abertura dos últimos anos, Diriyah receberá a F-E apenas no final de fevereiro, com uma rodada dupla.

Sanya, que foi a primeira prova adiada pela pandemia está confirmada na próxima temporada para o mês de março. Depois da China, a F-E vai fazer uma passagem na Europa, com os ePs de Roma, Paris e Mônaco antes de voltar para a Ásia, para a primeira edição do eP de Seul.

Após a prova na Coréia, o calendário possui uma data a confirmar. Na temporada atual, essa data estava ocupada originalmente pelo eP de Jacarta, que não está presente nesta versão do cronograma.

Após a data a confirmar, a F-E encerra seu campeonato com três de seus locais mais tradicionais: Berlim, Nova York, que passa a ter apenas uma prova, e a rodada dupla final em Londres no final de julho.

A F-E ainda não encerrou sua atual temporada, que deve terminar com uma maratona de seis provas ao longo de nove dias no espaço do aeroporto Berlim Tempelhof na capital alemã ao longo da primeira quinzena de agosto.

Veja como ficou o calendário da próxima temporada da Fórmula E:

Data País Cidade 16 de janeiro Chile Santiago 13 de fevereiro México Cidade do México 26 de fevereiro Arábia Saudita Diriyah 27 de fevereiro Arábia Saudita Diriyah 13 de março China Sanya 10 de abril Itália Roma 24 de abril França Paris 08 de maio Mônaco Mônaco 23 de maio Coréia do Sul Seul 05 de junho a confirmar a confirmar 19 de junho Alemanha Berlim 10 de julho Estados Unidos Nova York 24 de julho Inglaterra Londres 25 de julho Inglaterra Londres

