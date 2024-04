A Fórmula E realizou neste domingo (14) a segunda corrida do ePrix de Misano, na Itália. A prova foi vencida por Pascal Wehrlein, da Porsche. O alemão herdou a 1ª posição depois que Oliver Rowland ficou sem bateria na volta final. Fecharam o pódio Jake Dennis e Nick Cassidy.

Com o resultado desta prova, Wehrlein e Dennis empatam na liderança do campeonato com 89 pontos. Rowland está em 3º com 80 pontos.

Os brasileiros Sérgio Sette-Câmara e Lucas Di Grassi terminaram em 6º e 12º, respectivamente. Sette-Câmara subiu uma posição após Jake Hughes levar 5s de punição. A próxima etapa da Fórmula E será o ePrix de Mônaco, no dia 27 de abril.

A Corrida

Jake Hughes foi o pole position para esta corrida, com Jean-Éric Vergne largando logo atrás.

Hughes saiu mal, mas manteve a ponta na primeira curva. Vergne foi ultrapassado por Pascal Wehrlein. O francês devolveu pouco depois e fechou a primeira volta na segunda colocação.

Nick Cassidy subiu cinco posições na primeira volta e colou em Vergne. O neozelandês seguiu atacando o francês, com Wehrlein e Bird trocando posições pelo 4º lugar.

Hughes aproveitou o Modo Ataque para tentar avançar na liderança. Contudo, Vergne fez o mesmo e acabou tomando o 1º lugar. Hughes ainda viu Cassidy e Wehrlein o ultrapassarem.

Cassidy, fazendo uma bela prova, aproveitou mais alguns segundos do Modo Ataque para tomar a liderança, o que o fez subir 7 posições desde a largada. O neozelandês só perdeu a liderança quando passou na recarga do Modo Ataque.

Na volta sete, Robin Frijns foi sanduichado no meio do pelotão e acabou saindo da pista direto para a areia. O holandês abandonou e o safety car foi acionado. Neste período, o pódio era formado por Nico Muller, Wehrlein e Cassidy.

O safety car retornou aos boxes no fim da volta oito. Na relargada, Muller acabou caindo para a quarta posição, com Hughes subindo para a terceira posição.

Na volta 11, António Félix da Costa teve um toque durante uma tentativa de ultrapassagem. O português caiu para a última posição após entrar fazer um pit stop para tocar a asa dianteira.

Oliver Rowland, vencedor da corrida 1 em Misano, tomou a liderança com Dennis e Muller o seguindo.

Nato foi mais um a bater a asa na traseira de outro carro. O francês foi para os boxes e ainda teve tempo para sair na frente de Stoffel Vandoorne, que também entrou nos pits.

Buemi acabou abandonando na volta 17 por problemas técnicos.

Na disputa pelo 1º lugar, Pascal Wehrlein ultrapassou Rowland na volta 19. Fora o embate pela vitória da prova, os pilotos brigavam pela liderança do campeonato.

Rowland devolveu a passada na volta 21, quando restavam cinco laps para o fim da corrida. O britânico estava com 20% de bateria nesse momento, 2% a menos que Wehrlein.

A volta 24 abriu com Rowland contando com 10% de bateria, enquanto Wehrlein (2º) e Dennis (3º) estavam com 12%. Muller (4º) colava na terceira posição, que fez com que Dennis passasse a se defender.

Na volta final, Rowland parou na pista por ter ficado sem bateria. Wehrlein herdou a primeira posição e garantiu a vitória da prova, seguido de Dennis e Cassidy.

Resultados

ALONSO fica na ASTON até 26 e com motor HONDA: Ele AGUENTA até os 45 ou devia ter esperado Mercedes?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!