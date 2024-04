António Félix da Costa foi desclassificado da corrida 1 do ePrix de Misano. Porsche do português estava com irregularidade na mola do amortecedor do acelerador. Com sua desclassificação, o vencedor da prova é Oliver Rowland, da Nissan, que amplia a liderança sobre Jake Dennis.

A vitória conquistada no ePrix de Misano foi a primeira de Da Costa na temporada. A Porsche declarou que vai recorrer da decisão da direção de prova. A equipe tem 96 horas para entrar com a apelação.

O atual campeão Jake Dennis, piloto da Andretti, foi promovido para a segunda posição. Maximilian Guenther, da Maserati, sobe no pódio assumindo a terceira posição.

A irregularidade no carro de Da Costa envolve uma peça que não estava autorizada para o Spark GEN3, atual geração dos veículos da FE. No entanto, esse componente era autorizado para os carros da Gen2. Da Costa afirma que as equipes não foram informadas dessa mudança.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Da Costa teve um início difícil na temporada de 2024, não conseguindo pontuar nas três primeiras corridas antes de terminar nos pontos em São Paulo e Tóquio.

Seu lugar na Porsche está em risco desde que foi revelado que Nico Muller, da Abt, havia feito testes com a fabricante alemã como possível substituto do português na próxima temporada. Após a corrida (e antes de sua desclassificação), da Costa disse a vitória "veio na hora certa" e aliviou parte da pressão que vêm enfretando.

A vitória herdada por Rowland é a segunda do britânico na categoria. O piloto tinha um triunfo no ePrix de Berlim em 2020. A conquista também é a primeira vitória da Nissan desde que assumiu o controle total da equipe em 2022. Até então, a fabricante tinha parceria com a DAMS.

