Fórmula E: Da Costa vence em Misano e Rowland dorme líder do campeonato

Neste sábado, a Fórmula E realizou a primeira corrida do ePrix de Misano, na Itália. A etapa teve 28 voltas e foi vencida por António Félix da Costa, da Porsche. Oliver Rowland, da Nissan, chegou na segunda posição — e vira líder do campeonato. O pódio foi completado por Jake Dennis, da Andretti.

Maximiliam Gunther (Maserati) e Dan Ticktum (ERT) fecharam o top 5. Pascal Wehrlein (Porsche), que chegou neste fim de semana como líder do campeonato, terminou a prova em 17º.

Antes do início da corrida, Jake Hughes, que largaria da quarta colocação, teve o resultado da classificação eliminado. Com isso, ele largou da última posição, atrás de Sérgio Sette-Câmara (ERT). O brasileiro terminara a prova em sétimo, mas foi punido em 50s por um pico de energia e caiu para a 16ª colocação. Lucas Di Grassi (Team ABT) fechou em 12º. No domingo, a Fórmula E realizará a segunda corrida do ePrix de Misano

A Corrida

Largando na pole, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar) fez uma boa saída e manteve a posição por algumas curvas, sendo ultrapassado por Sébastien Buemi (Envision Racing) antes do fim da primeira volta. Jean-Éric Vergne (DS Penske), que largou em segundo, viu Pascal Wehrlein passar e tomar a terceira posição.

Também antes de completar a primeira volta, Edoardo Montara (Mahindra) teve que abandonar com problemas no carro. O piloto suíço informou no rádio que recebeu uma mensagem de erro no volante.

Já na terceira volta, Vergne aproveitou para atacar e assumiu a liderança da corrida. Enquanto Wehrlein caía para fora do pódio. Buemi, que estava em primeiro no fim da primeira volta, caiu para oitavo.

Na quinta volta, Nick Cassidy, da Jaguar, foi prensado no muro por Vergne e teve a asa dianteira danificada. O piloto teve que entrar nos pits e saiu na última posição. Na 14ª volta, a direção de prova puniu Vergne com 5 segundos.

Poucos instantes depois, foi a vez de Werhlein entrar nos pits para trocar sua asa dianteira. O alemão acabou acertando a traseira de Vergne, que reduziu mais do que o normal na entrada de uma das curvas do circuito. O francês saiu com a parte direita da asa traseira pendurada.

Na 10ª volta, poucas mudanças entre os cinco primeiros, com Vergne, Mitch, António Félix Da Costa (Porsche) e Stoffel Vandoorne (DS Penske) trocando as primeiras quatro posições entre si, com Sam Bird (McLaren) e Buemi disputando a quinta colocação.

Seis voltas depois, Bird teve que entrar nos boxes para trocar o pneu traseiro esquerdo, que foi furado após um toque com Jean-Éric Vergne — terceiro incidente envolvendo o francês. Em outro momento, Vergne, liderando a corrida, quebrou a asa dianteira ao bater no muro da curva oito.

A partir da 21ª volta, os pilotos passaram a aumentaram o ritmo e as trocas de posições foram diminuindo. Da Costa tomou a liderança por dois giros até ser ultrapassado por Oliver Rowland. Vergne, mesmo com a asa torta, estava em terceiro.

Sette-Câmara, neste momento, estava na 8ª colocação. Lucas Di Grassi (Team ABT) ocupava a 14ª posição.

A partir da volta 26, Da Costa e Rowland passaram a disputar novamente a primeira posição. O português, aproveitando a vantagem de energia, conseguiu ultrapassar o britânico.

No último lap, Rowland tentava recuperar a liderança da prova. Apesar de se aproximar de Da Costa, o britânico não foi capaz de ultrapassar o português. Antônio da Costa cruzou a bandeira quadriculado com a primeira vitória do ano e a sua nona na categoria.

Resultado

