Fórmula E: Confira horários e como assistir ao ePrix de Mônaco

A Fórmula E volta a acelerar neste fim de semana, dando continuidade a sua passagem pela Europa com mais uma edição do ePrix de Mônaco, oitava etapa da temporada 2024.

A passagem pelas ruas do Principado marcam também o fim da primeira metade do campeonato, que tem 16 etapas previstas, concluindo em julho em Londres.

Após uma rodada movimentada na estreia da categoria em Misano, o Mundial sai mais embolado do que nunca: Pascal Wehrlein e Jake Dennis estão empatados com 89 pontos cada, nove à frente de Oliver Rowland. Líder no começo da temporada, Nick Cassidy perdeu força e caiu para quarto com 76, enquanto Max Günther completa o top 5 com 63.

Já entre os brasileiros, Sérgio Sette Câmara cresceu na tabela, embalado pelo bom sexto lugar em Misano. Com 11 pontos, o piloto da ERT é o 18º, duas posições à frente de Lucas di Grassi, que finalmente pontuou pela primeira vez na última etapa com uma décima colocação na primeira prova italiana.

Confira a programação da Fórmula E em Mônaco:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 02h25 Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sábado 04h05 Bandplay / Band.com.br Classificação 1 Sábado 05h40 Bandsports / Band.com.br Corrida 1 Sábado 10h Bandsports / Band.com.br

