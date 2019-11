Fórmula Inter: Categoria anuncia calendário de 2020 com prova em oval na Argentina

A Fórmula Inter anunciou nesta quinta-feira as novidades para a próxima temporada. Procurando trazer mais aprendizado e experiência a seus pilotos, a categoria contará com a experiência de Roberto “Pupo” Moreno como parte de seu Conselho Técnico e Desportivo, atuando também como mentor dos pilotos em algumas das provas do campeonato.

“Para mim é uma satisfação participar da história desta categoria tão especial, tenho certeza que com essas mudanças iremos levar não só a categoria, mas também seus pilotos a um patamar mais elevado, atuando em diversos autódromos no Brasil e no exterior.”, comemora Moreno.

A partir de 2020 a Fórmula Inter irá organizar um campeonato composto por novos circuitos, que será realizado em 10 etapas distribuídas por todo o ano.

Os rounds estão projetados para ocorrerem às sextas-feiras e sábados em cinco diferentes praças do automobilismo nacional, como Interlagos, Londrina, Cascavel, Goiânia e Velopark. Ao final da temporada o campeão receberá o desejado Cinturão de Campeão de 2020 da Fórmula Inter.

O Campeonato 2020 está composto por três Copas distintas e importantes para o campeonato, são elas:

Copa Interlagos: composta por quatro rounds realizados no autódromo paulista;

Copa Brasil: composta por seis rounds realizados em quatro estados, São Paulo (dois rounds), Paraná (dois rounds), Goiás (um round) e Rio Grande do Sul (um round);

Copa Internacional Roberto “Pupo” Moreno: Round único, realizado na Argentina, no circuito oval de Rafaela.

Round Internacional

O encontro com os líderes da categoria realizado no dia 18 de novembro contou também com a presença de representantes argentinos do Circuito Oval “Ciudad de Rafaela”, que com suas 2.8 milhas (4.622m) sediará a Copa Internacional Roberto “Pupo” Moreno. Este round possuirá pontuação e premiação distintas e à parte do Campeonato pelo Cinturão.

O “Oval de Rafaela” foi inaugurado em 1953 e é hoje um complexo de esporte a motor. Esse circuito detém o título de maior oval de competição do mundo em extensão (apenas como referência o Autódromo de Indianápolis nos Estados Unidos possui 2.5 milhas de extensão). O autódromo é palco das principais categorias nacionais argentinas, como: TC Carretera e TC 2000, entre outras. Nele foi realizada a primeira prova a contar pontos para o campeonato da Indy fora dos Estados Unidos, em 1971. O recorde de velocidade é de 306 km/h, registrado com carros da TC 2000.