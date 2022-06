Carregar reprodutor de áudio

Pedro Clerot disputa neste final de semana a segunda etapa do Campeonato Italiano de Fórmula 4, que terá uma rodada tripla marcada para o Misano World Circuit. Líder da F4 Brasil após a primeira etapa, o piloto de Brasília defenderá mais uma vez a equipe AKM Motorsport.

O brasileiro foi um dos destaques do primeiro encontro da F4 Italiana, ocorrido em maio no circuito de Ímola. Na ocasião, Clerot obteve um lugar na segunda fila para uma das corridas e bateu na porta da zona dos pontos com um 11° lugar. Agora, o piloto espera conquistar pontos e novamente uma boa posição no grid.

"A gente parte para Misano neste final de semana confiante em um bom desempenho. A F4 Italiana é um dos campeonatos mais fortes do mundo, então é importante buscar uma boa posição de largada para completar as corridas entre os dez melhores", disse Clerot, que usará a rodada tripla também como preparação para a F4 Brasil.

"Participar dessa etapa vai ser bom também para me manter ativo com o carro pensando na temporada da F4 Brasil. Como a próxima etapa deve ser em Interlagos, só no fim de julho, será importante correr na Itália nesse período, já que o carro é o mesmo", completou o piloto, que venceu duas das três corridas na etapa que abriu a temporada da categoria brasileira, em Mogi Guaçu (SP).

A programação da F4 Italiana em Misano começa já na quinta-feira, com os treinos, seguindo pela sexta-feira. As classificações estão marcadas para o sábado, dia em que haverá a primeira corrida da etapa, às 12h50. A rodada será fechada no domingo com mais duas provas, às 4h40 e 12h40. Todas as corridas contarão com transmissão do Motorsport.tv.

