Rafa Câmara busca liderança da F4 Italiana em Misano

Depois de estrear com vitória e um festival de ultrapassagens em Ímola, Rafa Câmara retorna ao Campeoanto Italiano de Fórmula 4 neste fim de semana na pista de Misano. O brasileiro da Ferrari Driver Academy aparece em segundo lugar na tabela de pontuação e chega animado para a segunda das sete etapas do certame.

As atividades começam na quinta-feira para o carro #88 da equipe Prema, com uma sessão de teste coletivo. Na sexta acontecem dois treinos livres. O sábado é reservado aos dois qualis e à primeira corrida da rodada tripla.

Nas tomadas, os carros precisam registrar ao menos duas voltas rápidas, uma vez que o grid da corrida 3 é estabelecido pela segunda melhor marca de cada competidor nas tomadas de tempo. O domingo tem mais duas corridas em Misano.

A temporada 2022 marca a estreia do piloto de 17 anos de idade nos carros de corrida, após uma exitosa trajetória no kart, com títulos no Brasil, na Europa e o vice-campeonato mundial.

Único brasileiro a integrar o programa de desenvolvimento de talentos da Ferrari neste ano, Rafa acumula 25 corridas de carro na temporada, pelos campeonatos dos Emirados Árabes, Alemanha e Itália.

Ele obteve oito vitórias, 15 pódios, sete voltas mais rápidas e quatro poles (considerando apenas sessões classificatórias, sem computar inversões de grid). Ele foi vice-campeão na F4 UAE e está em segundo lugar no Alemão e no Italiano, que é seu campeonato prioritário no ano.

O circuito de Misano é uma tradicional pista italiana, que recebe corridas de motocicletas desde os anos 1970. Em 2012, foi rebatizado para Misano World Circuit Marco Simoncelli, em homenagem ao piloto italiano da MotoGP falecido na temporada anterior. É um dos raros autódromos no mundo que recebe as duas maiores categorias do motociclismo mundial: MotoGP e Superbike.

O traçado tem 4.226m de extensão, com seis curvas à esquerda e dez à direita. Como toda pista dedicada principalmente ao motociclismo, possui áreas de escape com fundas caixas de brita –o que, no caso da F4, pode gerar seguidas bandeiras amarelas para resgate de carros atolados após qualquer saída da pista.

“Estou muito animado em correr novamente pelo Campeonato Italiano e competir em outro circuito novo para mim", disse Câmara. "A temporada tem sido ótima, de muito aprendizado e desenvolvimento. Começamos o ano vencendo em Ímola no sábado e com duas boas provas no domingo. Vamos trabalhar duro para manter a boa performance em Misano”.

As três corridas do fim de semana são transmitidas pela página oficial da F4 Italiana no Facebook e Youtube.

Campeonato Italiano de F4 – Etapa 2 – Misano*:

Quinta-feira, 2 de junho

04h – Teste coletivo

Sexta-feira, 3 de junho

7h15 – Treino livre 1

10h10 – Treino livre 2

Sábado, 4 de junho

4h30 – Quali 1

4h55 – Quali 2

12h50 – Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

Domingo, 5 de junho

5h40 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

12h40 – Corrida 3 (30 minutos +1 volta)

(*) Horários de Brasília

Campeonato Italiano de F4 (top 5):

Alexander Dunne (IRL) 58 pontos Rafael Câmara (BRA) 47 Kacper Sztuka (POL) 43 Martinius Stenshore (NOR) 30 James Wharton (AUS) 29

