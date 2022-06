Rafa Câmara abre etapa de Misano da F4 Italiana com melhor tempo

Carregar reprodutor de áudio

A F4 Italiana iniciou nesta sexta-feira suas atividades oficiais para a segunda etapa do campeonato, na pista de Misano. E viu o brasileiro Rafa Câmara encerrar o dia com o melhor tempo.

O competidor do carro #88 preparado pela Prema cravou 1min35s258 na melhor de suas 33 voltas. Ele liderou o segundo treino livre, com margem de 0s189 sobre seu companheiro Andrea Kimi Antonelli. Logo a seguir, vieram mais dois carros da Prema, com o austríaco Charlie Wurz e o australiano James Wharton, membro da Ferrari Driver Academy assim como Rafa.

A sessão da manhã, quando todos fizeram tempos mais lentos, teve liderança do italiano, com o brasileiro em quarto.

O sábado tem programados dois treinos classificatórios e a primeira corrida (com largada prevista para 12h50 pelo horário de Brasília). As corridas de domingo estão marcadas para 4h40 e 12h40. Todas as provas serão exibidas na Motorsport.tv.

Nesta etapa de Misano, Rafa corre com a hashtag #SOSRecife em seu carro, para ajudar no esforço de ajuda às famílias atingidas pelas chuvas que devastaram a região metropolitana de sua cidade natal.

Ele aparece em segundo lugar na pontuação após a abertura da temporada em Ímola, quando venceu a primeira corrida do Campeonato Italiano em 2022.

“Conseguimos progredir bastante”, disse Rafa. “Não estive aqui no teste da semana passada, então felizmente deu para aproveitar bem o teste coletivo de ontem e os treinos livres. A equipe está me ajudando muito e sei que podemos continuar evoluindo. Liderar treino livre não dá ponto nem garante nada para o fim de semana, mas sem dúvida indica que estamos num caminho interessante para a etapa”

