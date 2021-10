Rafa Câmara pode levar novamente a bandeira do Brasil para a Casa de Maranello. O piloto pernambucano de 16 anos de idade é um dos quatro participantes do Ferrari Driver Academy’s Scouting World Final nesta semana.

A vaga no processo seletivo da Ferrari veio por indicação da Escuderia Telmex.

Será uma semana intensa para vice-campeão mundial de kart em 2019. Nesta terça-feira, Rafa tinha programada uma bateria de testes físicos e comportamentais, para avaliar o preparo mental necessário para uma vida como profissional da Ferrari, dentro e fora da pista.

A seletiva terá também sessões no simulador e, a partir de quinta, duas sessões com um carro de F4 na pista de Fiorano.

As atividades de pista terão o suporte de dois integrantes do elenco atual da FDA, o sueco Dino Beganovic e o australiano James Wharton (que venceu o FDA Scouting World Final em 2020).

Os quatro concorrentes da seletiva deixam Maranello no fim da semana e então os especialistas da FDA se reunirão para decidir se algum tem os requisitos para integrar o programa de desenvolvimento de talentos responsável por conduzir Charles Leclerc das categorias de base até o cockipit da mais tradicional escuderia do esporte a motor no mundo.

A indicação de Rafa Câmara para a seletiva pelos mexicanos da Escuderia Telmex foi fruto de seus resultados no kart durante o primeiro semestre de 2021. Defendendo a equipe Kart Republic ele conquistou os títulos da WSK Champions Cup e da WSK Super Masters Series, além de vencer etapa no Campeonato Europeu, evento que fechou como vice-campeão.

“Entrar em Maranello e lutar por esta vaga na FDA é um sonho para qualquer piloto que já imaginou uma carreira profissional nas pistas”, disse Rafa. “Espero representar o Brasil da melhor maneira e colocar novamente nossa bandeira na Ferrari.”

“Se hoje estou na final da seletiva é pela confiança da Escuderia Telmex e pelo trabalho realizado ao longo do ano com a Kart Republic. Isso só foi possível graças aos esforços da DManagement e Oak Racing Team, que me possibilitaram passar o ano todo focado apenas em acelerar.”

