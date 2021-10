Gabriel Fonseca enfrenta a corrida mais importante de sua carreira, em Austin, pela última etapa da F4 US. O piloto chega no Circuit of the Americas, neste fim de semana, com a missão de fechar o ano no top-10 da competição e fazer uma boa prova em frente aos pilotos e dirigentes da Fórmula 1.

Fonseca o ocupa o 12º lugar na tabela do campeonato, apenas 13 pontos de atrás do décimo colocado. A temporada de 2021 marca a estreia do brasileiro em uma temporada completa no exterior, atualmente Fonseca lidera o campeonato da F-Delta, no Brasil.

Além de fazer sua primeira participação no circuito do Texas, Gabriel Fonseca compete pela primeira vez em uma preliminar da Fórmula 1, ingredientes que fazem com que o piloto tenha uma etapa inesquecível.

COTA é uma pisa desafiadora, com grandes aclives e declives, possui 20 curvas e 3.427 metros de extensão.

“Estou ansioso, correr em um circuito tão famoso e fazendo uma preliminar de Fórmula 1 é algo que não consigo acreditar", disse Fonseca. "Eu trabalhei muito para chegar aqui e Não vejo a hora de acelerar, também espero fechar o ano entre os 10 melhores da F4 US.”

A programação da F4 US prevê três corridas ao longo do fim de semana, preliminares, ao GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.

