Vai começar a temporada de estreia da F4 Brasileira. A categoria que se apresenta como o primeiro passo para quem sai do kart e pretende chegar até a F1 terá a sua primeira disputa neste final de semana, no autódromo do Velocitta, no interior de São Paulo. O grid da abertura da competição conta com 16 jovens pilotos que se apresentam como a futura geração de ponta do automobilismo nacional divididos em quatro equipes. A TMG Racing, que tem em sua história diversas conquistas com carros de fórmula e hoje atua ainda na Stock Car e no Império Endurance Brasil, é uma delas.

“Para mim é um prazer voltar a trabalhar com carros de Fórmula. Foi assim que comecei minha carreira de engenheiro nos anos 90, trabalhando com a equipe Cesário na Fórmula 3. Lá ganhamos diversos títulos de piloto e equipe. Também pela Cesário fui campeão da Fórmula Renault de 2004 antes de iniciar carreira em outras categorias e ter minha própria equipe”, contou Meneghel. “Agora espero que minha expriência possa colaborar para o crescimento desses jovens pilotos que, juntos, alcancemos grandes conquistas”, completou.

O time comandado por Thiago Meneghel será a casa de Lucas Staico, Aurelia Nobels, Nicholas Monteiro e Lucca Zucchini. Todos egressos de competições de kart no Brasil e do exterior.

Staico, de 17 anos, é um dos destaques do time. O jovem piloto conta com cerca de 20 títulos no currículo, entre eles o bicampeonato do Sul-Americano em 2015/2016, o tricampeonato da Copa Brasil em 2015/2016/2018 e foi campeão do Brasileiro na classe Júnior em 2019. Além disso também é representante brasileiro no FIA Academy Trophy em 2019.

“Estou bastante ansioso para esta estreia. Me preparei com muitos treinos no simulador e com um carro de F3 para conhecer as pistas do campeonato. Agora, diferentemente de outros pilotos, nunca tive contato com um carro de F4 e a adaptação com certeza será o primeiro desafio a ser superado. Espero aproveitar todos os treinos e tempo de pista ao máximo para adquirir quilometragem com carro e ganhar o experiência”, disse o piloto.

Lucas Zucchini, de 16 anos, foi campeão da Copa São Paulo de Kart na classe Rotax Júnior Max em 2020. No ano passado, foi vice-campeão do torneio na na Rotax Max Master. “Acredito que a primeira etapa será um pouco mais difícil para quem ainda não tem experiência com carros de F4, como também é o meu caso. Por isso que focar bastante na adaptação a este novo equipamento. Acredito que a partir da segunda etapa as coisas estarão mais equilibradas”, avaliou.

Única representante feminina no grid, Aurélia Nobels, com 15 anos, é a piloto mais jovem da TMG Racing. De nacionalidade norte-americana e belga, Aurélia foi a única mulher a participar do Mundial de Kart na classe OK Júnior, em 2018, e já disputou outras competições como o Europeu de Kart e o Campeonato Brasileiro.

“Estou entrando neste campeonato para aprender sobre o carro e ganhar experiência com a F4, já que é meu primeiro ano com o carro. E os desafios serão grandes, pois o Velocittà é uma pista muito técnica, não tem retas longas como as postas da Europa que eu já andei, mas é uma pista muito boa pra aprender sobre o carro. Então estou com uma ótima expectativa para esta estreia”, disse Aurelia.

Nicholas Monteiro, também com 16 anos, é o atual campeão Sul-Brasileiro de Kart na classe Novatos e completa o time de pilotos da TMG Racing, que irá competir a bordo de um carro equipado com chassi Tatuus F4 T-021, produzido na Itália, e motor Abarth-Autotecnica 4 cilindros com 176 cv de potência.

As atividades de pista da F4 Brasileira no autódromo do Velocittà começam na quinta-feira, com treinos extras marcados para as 12h30 e 15h30. Na sexta o dia será cheio, com ensaios marcados para as 8h45 e 11h50. A tomada classificatória que define o grid da etapa de abertura do campeonato será às 17h. No sábado acontecem duas das provas que compõe a rodada tripla do final de semana. A primeira disputa está marcada para as 9h30 e a segunda para 14h30. No domingo os carros voltam para a pista às 12h para a última corrida da etapa.

