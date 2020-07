Líder da Fórmula Renault Eurocup, Collet estreia em Ímola

Duas semanas após iniciar de forma bastante positiva a temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup, o brasileiro Caio Collet está de voltas às pistas e, desta vez, em um circuito que será novidade para o piloto. A segunda etapa em rodada dupla da categoria acontecerá no tradicional autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, circuito que recebeu a Fórmula 1 entre 1980 e 2006 e que, desde 2004, não recebe provas da Fórmula Renault.

Depois de vencer uma das provas na etapa inaugural em Monza e subir ao pódio com um terceiro lugar, Collet lidera a competição, com 40 pontos, ao lado do argentino Franco Colapinto. Ambos estão 18 pontos à frente do terceiro colocado.

Os treinos no traçado de 4,959 km e 17 curvas terão início na quinta-feira (23) e prosseguem na sexta (24). No sábado (25), haverá o classificatório e a corrida 1, a partir das 10h10 (de Brasília). No domingo (26), nova tomada para definição do grid e a corrida 2 às 7h15 (de Brasília). Vinte pilotos estarão na disputa em Ímola.

Em sua segunda temporada na categoria, Collet tem sido um dos destaques. São 20 corridas consecutivas na zona de pontos. Em 2019, foram 10 vitórias entre os estreantes e o título dos novatos, com mais seis pódios e o quinto lugar no geral. E o brasileiro quer trabalhar forte para manter o bom início de campeonato com o carro #1 da equipe R-ace GP.

“Fiquei muito feliz com o resultado da primeira etapa. Sem dúvida, começamos o campeonato com o pé direito. A equipe fez um grande trabalho, mas sabemos que é só o começo e este será um ano muito disputado. Precisamos seguir focados e trabalhando muito”, comentou Collet, que é integrante do programa Renault Sport Academy.

Entre os pontos a trabalhar para a segunda etapa, o brasileiro de 18 anos ressalta a performance no treino classificatório. “Precisamos focar na classificação, porque Ímola é uma pista mais travada que Monza e largar entre os três primeiros nas duas corridas vai ser muito importante”, continuou.

“Este é um dos poucos traçados que não conheço do calendário, mas treinei bastante com o simulador e teremos seis treinos de 50 minutos cada antes da corrida para acertar o carro. Estou bastante animado para voltar à pista e espero que seja mais uma grande etapa para nós”, completou.

Classificação do Campeonato, após a primeira etapa (Top-10):

Caio Collet (Bra) 40 pontos Franco Colapinto (Arg) 40 Michael Belov (Rus) 22 Victor Martins (Fra) 19 Alex Quinn (GB) 18 Tijmen van der Helm (Hol) 14 Hadrien David (Fra) 14 Wiliam Alatalo (Fin) 10 Amaury Cordeel (Bel) 8 Laslo Toth (Hun) 6

