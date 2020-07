Cal Crutchlow, piloto da LCR Honda na MotoGP, não conseguiu correr no GP da Espanha em Jerez no último domingo, devido a uma queda durante o Warm Up. O atendimento médico do circuito descobriu uma lesão em seu punho esquerdo e o piloto também passou por uma cirurgia na manhã desta terça, assim como Marc Márquez. Porém, diferente do espanhol, o britânico tentará correr o GP da Andaluzia.

Inicialmente, Crutchlow havia sido afastado da prova de domingo devido a uma concussão e a lesão no punho foi descoberta somente depois. Os médicos detectaram uma pequena fissura no escafoide, um dos oito ossos que formam o punho e mandaram o piloto para Barcelona, para uma cirurgia.

A operação foi realizada no Hospital Dexeus pelo doutor Xavier Mir e sua equipe, a mesma que trata de Marc Márquez. A cirurgia foi um sucesso e agora a Honda tem a expectativa de que o piloto volte a Jerez para tentar competir já neste final de semana, no GP da Andaluzia.

"Cal Crutchlow também passou por uma operação que correu bem e, a princípio, sua intenção é de fazer um teste na sexta-feira. Estamos otimistas com a participação dele no GP", afirmou Alberto Puig, gerente da Honda.

Enquanto isso, Marc já é um desfalque confirmado para a prova do domingo. A Honda vê a presença de Crutchlow como vital, já que, no momento, tem apenas dois pilotos disponíveis: Álex Márquez na equipe oficial e Takaaki Nakagami na LCR.

"Neste fim de semana, vamos nos concentrar em Álex, ajudando-o a dar um passo adiante. Quando você é jovem e novo em uma categoria, você melhora e cresce a cada semana. Esperamos que ele consiga reduzir a distância para o pelotão da frente", disse Puig.

