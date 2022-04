Como uma marca de filtros de ar lidera o automobilismo mundial

Carregar reprodutor de áudio

Esta empresa italiana, com filiais na China e na Índia, conquista títulos mundiais todos os anos em corridas onde testa as soluções mais inovadoras desenvolvidas: o resultado alcançado é extraordinário porque a eficiência de filtragem atinge 97% dos padrões.

A BMC Air Filter é a fabricante líder mundial de filtros de ar e sistemas de admissão de ar para automobilismo e supercarros.

Esta empresa está sediada na Itália e possui três subsidiárias na China e na Índia, além de uma ampla rede de distribuição com mais de 100 pontos de venda em todo o mundo.

Nasceu há quase 50 anos (em 1973, para ser mais preciso) graças à paixão do fundador Gaetano Bergami, que é o atual presidente. A empresa começou a importar produtos japoneses: primeiro Yoshimura, depois Mikuni, Kayaba e Bridgestone. Em seguida, foi adicionada a Cosworth, a marca criada por um importante fabricante de motores inglês.

A história da BMC é muito interessante, porque não se limitou a filtros de ar e sistemas de admissão: no período de 1976 a 1984, a empresa também produziu motos de corrida que competiram na classe 1000 do Campeonato TT1, categoria equivalente à atual Superbike. Em 1979, as motos BMC ganharam o direito de competir com a Equipe Oficial Yoshimura-Suzuki nas 24 Horas de Le Mans.

A história da BMC Air Filters começou em 1995: a pedido da Scuderia Ferrari, a BMC produziu em 15 dias o protótipo dos famosos filtros de ar vermelhos BMC, usados ​​primeiro na F1 e depois no mercado de reposição.

A qualidade dos produtos é comprovada pelo fato de que os componentes da BMC equiparam monopostos de Fórmula 1 que conquistaram 14 títulos de pilotos e 15 títulos de construtores nos últimos anos. A empresa com sede em Bolonha foi bem sucedida não apenas na categoria rainha, mas também no DTM (12 títulos) e nas 24 Horas de Le Mans com Audi e Porsche (15 vitórias).

O mesmo nível de excelência foi alcançado nas duas rodas: desde 2005, a BMC é o fornecedora e patrocinadora oficial da Yamaha Racing, apoiando as equipes Monster Energy Yamaha na MotoGP e Yamaha WorldSBK na Superbike. Em 2021 veio o sexto título mundial com Fabio Quartararo na MotoGP.

Na temporada passada a BMC conquistou quatro títulos mundiais: para além dos já mencionados Fórmula 1 e MotoGP, é justo sublinhar os seus feitos no WRC com a Toyota e no SBK com a Yamaha. O resultado obtido com o Subaru no Super GT japonês também é muito relevante.

A experiência adquirida no mais alto nível do automobilismo, colaborando com as melhores equipes a nível internacional, permitiu à BMC transferir o conhecimento dos últimos 10 anos no mundo das corridas para a linha de produtos aftermarket, de modo a fornecer ao mercado um excelente padrão de qualidade que está em constante evolução.

E não é por acaso que supercarros como Lamborghini, Ferrari e Porsche usam um sistema de filtro BMC como padrão.

Os filtros de ar de algodão BMC são projetados e construídos por engenheiros e técnicos italianos e são usados ​​nas condições mais extremas porque devem garantir durabilidade, confiabilidade e desempenho do motor.

A BMC ampliou sua área de influência em diversos setores, não apenas automotivo, motocicletas e automobilismo. De fato, também o setor náutico e muitos outros recorrem a esta empresa líder da Emilia Romagna.

A inestimável experiência adquirida no campo das corridas, combinada com intensos testes de laboratório, tornam os produtos BMC inovadores e de ponta. Os testes de filtração são realizados de acordo com as normas internacionais (ISO 5011).

As normas estabelecem a metodologia de teste dos sistemas de filtragem e o tipo de pó a ser utilizado: estamos falando de pó com gradações particularmente finas, ou seja, valores que variam de 1 a 80 mícrons, ou seja, a milésima parte de um milímetro.

Por esta razão, os filtros de ar BMC atingiram uma eficiência de filtragem de 97% dos padrões e passaram de forma brilhante nos testes muito rigorosos realizados em cada setor.