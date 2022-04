Carregar reprodutor de áudio

O Four Seasons Hotéis e Resorts, uma das maiores redes do mundo em hospedagens de luxo, divulgou uma parceria com a Canossa Events, uma companhia do Motorsport Network, para trazer ao mercado Além do Four Seasons, uma Jornada Exclusiva de Carro pela Toscana. Uma experiência de pilotagem de uma semana inteira, foi projetada para mostrar o melhor do interior italiano a bordo de carros de luxo. De 24 a 30 de setembro de 2022, a primeira jornada do tipo da marca atrás do volante explorará paisagens apaixonantes, com acesso especial a locais imperdíveis e ofertas culinária inesquecíveis com o Four Seasons Hotel Florença como base.

Four Seasons takes legendary service to the roadways of Europe with Beyond by Four Seasons, an exclusive driving journey through Tuscany. Photo by: Four Season Media Library

Trabalhando em colaboração com um líder em experiências de carro, a Canossa Events, além da cidade de Florença, os viajantes estão convidados a se encontrarem na capital da Toscana para curtir uma escapada italiana no conforto de seus próprios veículos ou em um carro esportivo de luxo ou clássico graças a nossos serviços dedicados aos hóspedes. Todos os passos da jornada dos clientes, da acomodações e atividades diárias até as rotas curadas exclusivamente e recomendações locais é intrinsicamente pensado com a atenção a detalhes e serviços genuínos pelos quais o Four Seasons é reconhecido.

A jornada inaugural pela Toscana começará com um jantar de boas-vindas ao ar livre no Faggio Garden at Four Seasons Hotel Florença, abrindo uma semana de descobertas. Nos dias seguintes, os convidados explorarão os vinhedos de Chiantishire com um tour privado e degustação de vinho na histórica Adega Antinori; guiar pelas paisagens coloridas de Siena, curtir um almoço na histórica comuna de Montalcino; e fazer uma jornada pelas idílicas cidades litorâneas e pelos famosos ciprestes verdes de Bolgheri até os famosos vinhedos de Ornellaia.

"Criar eventos memoráveis e celebrações inesquecíveis centrada ao redor de nossa paixão por carros é o que fazemos melhor", diz Luigi Orlandini, presidente e CEO da Canossa Events. “Através da parceria com o Four Seasons, projetamos uma oferta incrivelmente única, permitindo aos convidados curtirem cada momento especial vivido na estrada, inspirando-os em uma imersão nos esplendores de tudo que a Toscana tem para oferecer".

Destination Florence. Photo by: Shutterstock

Enquanto exploram os locais, os convidados terão entradas privadas a locais normalmente fechados ao público, incluindo uma experiência inesquecível de jantar Florentino além de uma noite incrível na Ópera. A programação conta ainda com espaços para descansar e recarregar, dando aos convidados a chance de explorar as instalações do Four Seasons Hotel Florença, sua casa longe de casa, relaxando em meio ao maior jardim privado da cidade, na piscina, ou com um tratamento rejuvenescedor de spa.

"Trabalhando com o Four Seasons e a Canossa Events, é uma honra colocar os holofotes sobre nossa bela capital e as rotas cênicas da Toscana", disse Dario Nardella, prefeito de Florença. "Nossa colaboração única dá aos viajantes uma rara visão dos locais imperdíveis de nossa região, rotas escondidas e nossos melhores segredos, ingredientes para uma viagem inesquecível pela Itália".

Independente dos convidados estarem em seus quartos ou na estrada, equipes dedicadas de serviços garantirão entregas e trabalhos excepcionais em todos os pontos, permitindo que os viajantes foquem no verdadeiro charme e romance das viagens.

"Além por Four Seasons é um testamento de nosso foco contínuo em trazer insights mais profundos, que inspirem e melhorem a experiência de nossos convidados", disse Marc Speichert, CCO do Four Seasons Hotéis e Resorts. "Ao projetar programas influenciados pelas paixões e preferências de nossos clientes Four Seasons, nossos convidados se tornam os autores de como eles se conectam com nossa marca. Projetar uma abordagem centrada no cliente em tudo que fazemos segue sendo nossa prioridade enquanto olhamos para o futuro e uma miríade de oportunidades a frente".

Com a oferta de um estilo de vida luxuoso que inclui um jatinho privado; uma coleção crescente de locação de casas de viagem e vilas de luxo; uma linha de itens de casa e viagens com curadoria; e um portfólio global de Residências Privadas, o Four Seasons traz agora sua expertise para a estrada, usando sua extensa rede de artesões locais e especialistas para elevar o nível a cada quilômetro.

Lifestyle, vintage car. Photo by: Christian Horan

Com vagas limitadas, viajantes interessados em mais informações sobre Além por Four Seasons, uma Jornada Exclusiva de Carro pela Toscana são convidados a clicarem aqui por mais detalhes ou pelo e-mail beyond@fourseasons.com. As reservas também podem ser feitas pelo telefone em +39 0522 421096 (Itália) ou +1 831 521 5190 (EUA).

Para mais informações sobre a Canossa Events, visite https://canossa.com/category/news/.