Dudu Barrichello conquista sexto lugar em Barcelona e avança na classificação da FRECA

Neste domingo Dudu Barrichello encerrou sua participação na nona etapa da Fórmula Regional Europeia by Alpine, em Barcelona, com o décimo segundo lugar na segunda prova. Na primeira corrida, realizada no sábado, o brasileiro conquistou um bom sexto lugar e avançou na tabela de classificação.

O piloto que já conquistou um pódio na temporada mostrou velocidade ao conquistar o terceiro lugar na classificação da primeira corrida. Ao longo da primeira prova o piloto atacou seus adversários em busca do segundo lugar, mas no final perdeu rendimento e fechou em sexto.

Faltando uma etapa para o término do campeonato, Barrichello ocupa o 11º lugar e tem a chance de fechar o ano entre os dez melhores da competição.

Na primeira prova, partindo do terceiro lugar do grid, Dudu Barrichello fez uma boa largada e após tentativa de ataque no segundo colocado manteve sua posição. Na sequência o brasileiro se mantinha próximo do vice-líder, mas ainda sem chances de atacar.

Com dez minutos de prova Barrichello passou a ser atacado pelo francês Hadrien David. Cinco minutos depois o brasileiro colocou lado a lado com Van `T Hoff e por pouco não assumiu o segundo lugar, a batalha era acirrada e David se aproximava dos dois pilotos.

Nos dez minutos finais o bólido do brasileiro foi perdendo desempenho e após trinta minutos de prova Dudu Barrichello recebeu a bandeira quadriculada na sexta posição.

Partindo do 12º lugar do grid da segunda prova, Dudu Barrichello fez boa largada e ganhou uma posição na primeira volta. Na sequência o safety car foi acionado devido a acidentes no pelotão intermediários do grid.

Na abertura da terceira volta aconteceu a relargada, Barrichello novamente teve uma excelente reação e se colocou no top10 da prova. A corrida seguia sem incidentes, o brasileiro passou a perder rendimento e faltando 11 minutos para o final ocupava o 12º lugar da prova.

A corrida foi encerrada sob bandeira amarela após mais uma intervenção do safety car e Dudu Barrichello recebeu a bandeira quadriculada na 12ª posição.

"Barcelona é uma pista que eu gosto, andei bem na pré-temporada e a expectativa era alta. Tivemos problemas de freio no início que resolvemos e conquistamos o terceiro lugar no quali da corrida 1. Na primeira prova fizemos uma boa largada e vínhamos bem mas no final o desgaste dos pneus foi muito alto e terminamos em sexto. Hoje os grupos no quali foram bem desiguais e saímos em décimo segundo lugar, aqui não é fácil de ultrapassar, tentamos ao máximo avançar na prova. Mas estou feliz pelo trabalho da equipe e semana que vem vamos buscar um bom resultado em Mugello," disse Dudu.

O próximo compromisso do brasileiro pela FRECA acontece nos dias 22 e 23 de outubro, em Mugello, na última etapa do ano.

