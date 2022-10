Gabriel Bortoleto vence de ponta a ponta em Barcelona pela FRECA

Carregar reprodutor de áudio

Terminou neste domingo a nona e penúltima rodada da Fórmula Regional European – FRECA no autódromo de Barcelona, na Espanha. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, que pertence a academia de pilotos da KTF Sports, mostrou mais uma vez todo o seu talento. Em um dia perfeito, o brasileiro que conta com suporte técnico da equipe francesa R-Ace GP, cravou a pole-position diante de nada menos que 34 concorrentes e, na corrida, de ponta-a-ponta, conseguiu comemorar a sua segunda vitória na temporada.

As atividades na pista espanhola tiveram início ainda na sexta-feira com os treinos livres. No sábado, assim como neste domingo, a programação foi composta pela sessão de qualificação e, horas depois, as corridas – que tiveram duração de 30 minutos mais uma volta cada uma.

Na tomada de tempos do sábado, atrapalhado em sua melhor volta, Bortoleto não conseguiu extrair o máximo do equipamento garantindo apenas a 15ª posição para a corrida. Muito focado e sabendo do excelente carro que tinha em mãos, ele fez uma excelente corrida de recuperação. Em uma prova sem a entrada de safety-car – coisa muito rara nas corridas da FRECA – o brasileiro impôs um ritmo impressionante fazendo uma grande escalada do pelotão e conseguindo concluir a prova em um comemorado oitavo lugar.

Vitória em grande estilo

Neste domingo, a história foi bastante diferente para Bortoleto. Na tomada de tempos, em que ele participou da sessão no grupo “B”, ele garantiu a pole-position da sessão com o tempo de 1m40s532 - marca que lhe deu o primeiro lugar a apenas 0.067s de vantagem para o segundo colocado.

Em uma largada perfeita Gabriel conseguiu se manter no primeiro lugar enquanto seu companheiro de equipe Hadrien David, pulava para a segunda colocação. Logo na segunda volta a quebra de um concorrente fez com que o safety-car entrasse no traçado. Na relargada Bortoleto conseguiu um bom posicionamento e seguiu na liderança com a pressão de constante de David.

Os dois não demoraram a abrir bastante do resto do pelotão. Com cerca de 20 minutos da prova concluídos, David tentou superar Gabriel no fim da reta dos boxes, mas, o brasileiro se defendeu bem e manteve a distância até o fim da prova quando, novamente, o safety-car entrou na pista e ficou até o fim.

“Estou extremamente feliz e realizado com a minha segunda vitória na temporada. Conseguimos preparar um carro muito bom para este final de semana e, desde ontem, sabíamos que nosso conjunto era um dos melhores da pista. Fiz a volta mais rápida ontem e, hoje, consegui extrair 100% do carro e, com isso, ganhei de ponta-a-ponta. Quero agradecer ao empenho e trabalho de todos da equipe e, também, aos meus patrocinadores”, concluiu o piloto.

