MIAMI, Flórida – 10 de junho de 2022 - Le Mans Virtual Series, uma produção conjunta do Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) e o Automóvel Clube do Oeste (ACO), retorna em setembro, com mais competições de endurance de elite no eSport, o que atraiu campeões mundiais do esporte a motor, capturou a atenção global e recebeu elogios de pilotos, equipes e fãs. O anúncio foi feito hoje na coletiva de imprensa anual da ACO, antes da 90ª edição das 24 Horas de Le Mans.

A bem-sucedida temporada passada da Le Mans Virtual Series culminou em uma emocionante 24 Horas Virtuais de Le Mans, em janeiro deste ano. Várias montadoras e seus pilotos disputaram em equipes, incluindo os atuais campeões da Fórmula 1, Max Verstappen e da IndyCar, Alex Palou, em uma lista de mais de 200 nomes. Uma audiência cumulativa impressionante entre TV e digital atingiu mais de 81 milhões de pessoas (Fonte: YouGov Sport) ao longo da temporada.

Igual à temporada 2021/22, todas as cinco etapas da categoria serão realizadas online na plataforma do rFactor2, incluindo as 24 Horas Virtuais de Le Mans, o clímax da principal categoria endurance de eSports. O formato permite às equipes competirem virtualmente em simuladores localizados ao redor do mundo, com um fundo de prêmios de 250 mil dólares. Para uma emocionante prévia, clique aqui para ver um trailer da Le Mans Virtual Series 2022.

Para permitir mais flexibilidade com os cronogramas dos pilotos profissionais, que voltou ao normal em meio à queda da pandemia da Covid-19, uma mudança foi feita nas exigências dos pilotos. As equipes devem inscrever pelo menos um piloto profissional em pelo menos uma das etapas regulares (da 1ª à 4ª), em vez da temporada completa.

O calendário 2022/23 traz algumas das pistas mais famosas e reconhecidas em três continentes, desafiando pilotos virtuais e reais, emocionando milhões de entusiastas de eSport ao redor do mundo. A novidade para 2022 é a abertura com as 8 Horas do Bahrein, um clássico moderno que combina com os legados históricos de Monza, Spa, Sebring e, claro, Le Mans, a mais icônica de todas.

Este será o calendário

Etapa 1 8 Horas do Bahrein, Bahrein 17 de setembro de 2022

Etapa 2 4 Horas de Monza, Itália 08 de outubro de 2022

Etapa 3 6 Horas de Spa, Bélgica 05 de novembro de 2022

Etapa 4 500 Milhas de Sebring, EUA 03 de dezembro de, 2022

Etapa 5 24 Horas Virtuais de Le Mans 14/15 de janeiro de 2023

Dando seu total e contínuo apoio à Le Mans Virtual Series, teremos algumas das maiores e mais prestigiadas marcas do mundo: Thrustmaster, como Parceira Oficial de Hardware, Rolex como Parceira Oficial de Cronometragem, Total Energies como Parceira Oficial de Energia, Goodyear como Parceira Oficial de Pneus, Algorand como Parceira Oficial de Blockchain e LEGO® Technic como Parceira Oficial de Engenharia.

Pierre Fillon, Presidente da ACO, comentou: “Estamos felizes pelo apoio e o sucesso da Le Mans Virtual Series até aqui, com o destaque sendo as 24 Horas Virtuais de Le Mans. O link entre o esporte a motor da vida real e o eSport é um elemento essencial para nossas montadoras e equipes, e acreditaos que isso tenha um papel importante para atrair uma nova audiência, mais jovem, tanto dentro quanto fora da pista. Mal podemos esperar por mais uma temporada emcionante".

CEO da Le Mans Virtual Series, Gérard Neveu, disse: “A Le Mans Virtual Series do ano passado foi muito bem sucedida e tentaremos fazer algo ainda melhor agora. Os números de audiência e retornos que vimos ajudaram a construir um portfólio impressionante de parceiros, colaborando com montadoras de elite, e o comprometimento das melhores equipes virtuais, incluindo nossos campeões atuais, a Team Redline. Estamos confiantes de que seguiremos atraindo campeões de diversas categorias do automobilismo e das corridas virtuais, produzindo mais um campeonato profissional e emocionante para o público curtir".

Para acompanhar as últimas notícias do Motorsport Games, visite www.motorsportgames.com e nos siga no Twitter, Instagram, Facebook, e LinkedIn.