DuPont Registry lança clube de colecionadores de carros para membros privados no Bahrein

Esse clube privado pioneiro para colecionadores e entusiastas de carros de luxo está localizado próximo ao prestigioso Circuito Internacional do Bahrein. Essa iniciativa histórica marca uma expansão significativa do ecossistema da DRG no Oriente Médio. O PRIVÉ oferece armazenamento incomparável de carros de luxo, serviços de classe mundial, uma comunidade próspera e experiências exclusivas de direção com curadoria da CANOSSA EVENTS, líder global em experiências de direção de luxo.

A DuPont REGISTRY tem sido o principal mercado de automóveis exóticos e de luxo nos Estados Unidos há mais de 39 anos, e a DuPont REGISTRY PRIVÉ é uma expansão natural da marca em todo o mundo. O PRIVÉ combina instalações seguras e de última geração, design icônico e um conjunto de serviços, comodidades e experiências de condução de classe mundial. Os membros do PRIVÉ desfrutarão de acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, às suas suítes de garagem privativas, um elegante lounge para membros com sala de projeção e espaços de coworking, centro de bem-estar, restaurantes empolgantes com cardápios criados pelos chefs mais renomados do mundo, um bar sofisticado, sala de charutos, simulador de carros de corrida e muito mais.

O DuPont REGISTRY PRIVÉ, Bahrain também contará com vários apartamentos de luxo para membros do PRIVÉ que estejam fora da cidade ou viajando. A instalação no Bahrein é a primeira de muitas planejadas em todo o mundo, do Oriente Médio à Europa e América do Norte.

Assinatura do registro da DuPont Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Estamos orgulhosos de assinar esse acordo e esperamos dar as boas-vindas ao duPont REGISTRY PRIVÉ ́ no plano diretor de Al Areen, significando um novo capítulo em nossa jornada automotiva de luxo", declarou o xeique Salman Bin Isa Al Khalifa. "Essa nova parceria não apenas mostra a crescente estatura do Bahrein na comunidade automotiva global, mas também se alinha à nossa visão de oferecer instalações e experiências de classe mundial para residentes e visitantes. Estamos ansiosos para criar o clube privado mais exclusivo e vibrante do Bahrein."

Destacando as principais ofertas do PRIVÉ, o clube oferece aos membros um ambiente seguro, livre de poeira e com controle climático para seus veículos. Além disso, membros altamente qualificados da equipe oferecerão serviços internos de cuidados com os carros, detalhamento e logística de transporte, resolvendo um grande desafio para os colecionadores de carros de luxo no Bahrein. Além disso, os membros terão acesso exclusivo aos serviços de concierge do PRIVÉ 360 Lifestyle, que facilitarão as reservas de viagens, hotéis, restaurantes, eventos e experiências exclusivas de direção e pista de corrida com curadoria global da CANOSSA EVENTS. Os membros terão acesso às instalações da PRIVÉ em todo o mundo.

"O Reino do Bahrein tem desempenhado um papel importante no espaço dos carros de luxo e no automobilismo há décadas e foi uma escolha lógica para o nosso primeiro carro-chefe no GCC", disse Christian Clerc, presidente do duPont REGISTRY Group e cofundador da PRIVÉ. "Hoje, temos o orgulho de anunciar nossa parceria estratégica com o Xeique Salman Bin Isa Al-Khalifa, que compartilha nossa paixão por carros de luxo, nossa busca por qualidade e excelência e nossa visão para este clube de classe mundial", disse Clerc.

"Estamos entusiasmados em anunciar essa colaboração para trazer o duPont REGISTRY PRIVÉ para a casa dos esportes motorizados no 20º aniversário da realização da Fórmula 1 no Reino do Bahrein", comentou o xeique Mohamed bin Duaij Al Khalifa, diretor administrativo da Al Areen Holding Company. "A integração do duPont REGISTRY PRIVÉ em nosso plano diretor de Al Areen está pronta para elevá-lo como um destino internacional de primeira linha. Localizado no coração do empreendimento Al Areen e próximo ao Circuito Internacional do Bahrein, esse empolgante clube automotivo promete se tornar um ponto focal para os entusiastas do automobilismo em toda a região."

Contato: media@dupontregistrygroup.com

Sobre o Grupo DuPont REGISTRY

O coração da divisão Driven Lifestyle, o duPont REGISTRY Group é o principal ecossistema de luxo do mundo, encapsulando a cultura, a comunidade e o comércio do estilo de vida automotivo de alta qualidade. Criado por alguns dos maiores nomes do setor automotivo de luxo, o duPont REGISTRY Group representa uma comunidade vibrante de membros em todo o mundo, cultivada ao longo de quase quatro décadas. Seu portfólio inclui a duPont REGISTRY, a Sotheby's Motorsport, a Canossa Events, a Cavallino e a FerrariChat.

Sobre a Al Areen Holding

A Al Areen Holding é uma empresa líder em desenvolvimento imobiliário no Bahrein, dedicada à criação de projetos residenciais, comerciais e de hospitalidade excepcionais. Com um compromisso com a qualidade, a inovação e a sustentabilidade, a Al Areen Holding se esforça para superar as expectativas dos clientes e contribuir para o crescimento econômico do Reino do Bahrein. O portfólio diversificado da empresa demonstra sua experiência e visão para o futuro do setor imobiliário do Bahrein.