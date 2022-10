Carregar reprodutor de áudio

A delegação enviada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) à segunda edição do FIA Motorsport Games encerrou sua participação em Paul Ricard com uma medalha de prata e cinco eventos finalizados entre os 10 melhores. O Brasil foi representado por 11 competidores, em nove diferentes disciplinas.

O maior destaque deste domingo foi o caçula da delegação: Gabriel Koenigkan, kartista de 13 anos de idade. O piloto de Brasília levantou o vice-campeonato após liderar mais de metade da final do Kart Jr, tendo largado da pole. Ele eventualmente foi empurrado para fora da pista por um concorrente e recebeu a bandeirada em quarto. Mas foi promovido ao segundo lugar do pódio por punições aplicadas depois da corrida e viu coroado seu esforço na estreia numa pista europeia.

Outro que estreou em altíssimo nível foi Bruno Baptista, que nunca havia corrido de GT3 na Europa antes do FIA Motorsport Games. Competidor regular da Stock Car, Bruno fechou a categoria de grid mais estrelar do evento em um respeitável sexto lugar com a Mercedes AMG GT3 da equipe Akkodis. O carro #44 caiu para o fim do pelotão depois da largada e se recuperou com estilo, fazendo de Bruno o melhor piloto Silver na corrida, repleta de estrelas do GT europeu e titulares do DTM.

Pedro Clerot também enfrentou formidável concorrência e tratou de mostrar o valor da F4 Brasil. Líder do campeonato nacional, o brasiliense pode inclusive ser campeão com uma etapa de antecedência já no próximo fim de semana em Goiânia, o piloto de 15 anos de idade fechou a final em sétimo. Ele largou em quarto, mas teve seu esforço comprometido por um toque no início. Conseguiu levar o carro #5 até a bandeirada, mas a performance ficou comprometida.

Seu conterrâneo Raphael Reis também teve que lutar com o equipamento danificado neste domingo. O Cupra #77 teve problema de embreagem na primeira corrida de TCR do dia e sequer largou. Na segunda, o número 23 do mundo no ranking da TCR avançou do fim do grid até o nono lugar. Quando foi forçado a retirar o carro #77 a uma volta e meia da bandeirada com a roda danificada. Assim finalizou a corrida oficialmente em 15º.

João Maranhão foi outro que não conseguiu receber as bandeiradas neste domingo. O pernambucano representante da delegação brasileira na categoria Kart Sr foi coletado em acidentes no início da última preliminar e da final e forçado a abandonar as duas.

Além dos top 10 conquistados neste domingo na Kart Jr, GT Sprint e F4, a delegação da CBA havia terminado entre os 10 melhores os eventos de sábado da Fanatec Esports Cup (em nono, com Igor Rodrigues) e GT Cup (com Adalberto e Bruno Baptista).

“Acabei de sair da minha corrida final, conseguimos o segundo lugar aqui! Estou muito feliz com esse resultado, agradeço a CBA pela oportunidade! Venci baterias, consegui segundos lugares, mas na final as coisas não aconteceram como a gente queria na pista, mas mesmo assim conseguimos a prata! Agradeço a todos que torceram e de alguma forma me apoiaram!”

Gabriel Koenigkan

“Na largada infelizmente meu carro saiu de traseira e tive que partir para uma corrida de recuperação. Sabia que no começo o carro não ia ser bom, que a pressão não estaria boa. Mas que a partir do meio da prova iria crescer até o final. E foi o que aconteceu: consegui salvar pneu e no final alcançar o pelotão que vinha brigando, depois de fazer boas voltas para chegar em P6. Por pouco não fiz P5 e acho que a gente tinha ritmo até para lutar entre os quatro hoje. Foi minha primeira corrida de GT3 aqui na Europa e terminamos de forma muito positiva.

“Acho que consegui demonstrar meu trabalho, mostrar o motivo pelo qual vim competir aqui e acredito que o pessoal da equipe gostou. Competimos contra vários pilotos de fábrica e a performance mostrou que se tivermos uma oportunidade aqui podemos lutar de igual para igual com eles.

“Foi um evento muito especial por correr com meu pai e representando a delegação brasileira. Todos os pilotos brasileiros estão de parabéns. O Gabriel ganhou medalha, infelizmente outros tiveram sua dose de má sorte, como o Igor no simulador. Mas sei que todos deram o seu melhor e vamos brigar mais forte na próxima edição dos Jogos.”

Bruno Baptista

“Foi um fim de semana que começamos do jeito que não queríamos. Aquela quebra no câmbio dificultou nosso começo, mas na sequência começamos a subir cada vez mais, fomos P4 no quali, terminei ontem em quarto, mesmo com possibilidade de chegar em P2. Hoje fui tocado na largada, o dano no carro tirou muita velocidade de reta e aumentou consideravelmente o desgaste do equipamento. Senti que tinha ritmo para brigar na frente com o Kimi, mas o P7 foi o que deu para fazer hoje. Feliz com o resultado, mas triste por saber que a gente poderia ter ido mais longe.

Pedro Clerot

"Infelizmente tivemos um problema na primeira corrida o que nos fez largar do fundo do pelotão na corrida da medalha. Nossa estratégia contava com evoluir na primeira corrida e disputar mais para a frente na segunda. A primeira parte deu errado, não larguei, mas dei meu máximo e fui me recuperando. Estava performando bem até o problema de pneu, que faz parte das corridas. A segunda corrida deu certo no foco dela, de ir para cima e escalar o pelotão. Obrigado a todos que torceram e estou ansioso para o próximo."

Raphael Reis

“Fim de FIA Motorsport Games para nós, agradeço ao pessoal da CBA e do BRB pela oportunidade de representar nosso país aqui. O resultado não foi o que a gente queria, terminei a primeira classificatória em P16, mas a segunda consegui um P9. Hoje o dia foi difícil, me tiraram na primeira curva nas duas corridas, inclusive na final. Agora é hora de voltar ao Brasil, voltar para a Paraíba e começar a preparação para o Brasileiro de Kart.”

João Maranhão

Resultados da equipe brasileira no FIA Motorsport Games:

Kart Jr – Gabriel Koenigkan – Prata

GT Sprint – Bruno Baptista – P6

F4 – Pedro Clerot – P7

Fanatec Esports Cup – Igor Rodrigues – P9

GT Cup – Adalberto e Bruno Baptista – P9

TCR – Raphael Reis – P15

Auto Slalom – Kaka Magno e Bruno Pierozan – P17

Kart Sr – João Maranhão – DNF

Rally 2 – Adroaldo Weisheimer e Rafael Capoani – DNF