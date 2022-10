Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo Raphael Reis completou sua participação na prova do TCR do FIA Motorsport Games, em Paul Ricard. O brasiliense escalou o pelotão, mas um furo do pneu dianteiro direito na penúltima volta obrigou o piloto a abandonar a corrida.

Reis é o 23º colocado no ranking mundial do TCR entre mais de 300 pilotos. O brasileiro competiu pela primeira vez em Paul Ricard e esteve no top 10 do evento disputado por pilotos de primeira linha neste tipo de carro.

Após enfrentar problemas com o equipamento nas classificatórias, Reis, que partiu do 16º lugar, avançou uma posição na primeira volta. O terceiro colocado na temporada 2022 do TCR South America vinha abrindo caminho em uma prova de recuperação.

Na terceira volta, o piloto superou os carros da delegação venezuelana e italiana para assumir o 13º lugar. Na sequência, passou a atacar o carro da Noruega e ultrapassou Didrik Esbjug, até então o brasileiro fazia uma escalada de quatro posições em quatro voltas.

Na sequência, o piloto do Cupra #77 passou a pressionar o carro da Austrália e no sétimo giro de prova assumiu o 10º lugar na corrida, superando Aaron Cameron e o venezuelano Sergio Lopes na mesma volta.

As voltas finais foram frenéticas, o brasileiro atacava o inglês Christopher Smiley em busca do oitavo lugar. Na 12ª volta houve, o toque entre eles e com isso Sergio Lopes, da Venezuela, entrou na disputa. Reis começou a perder tempo após a carenagem da roda dianteira direita passar a raspar no pneu.

O piloto do Cupra #77 mantinha o nono lugar até que na penúltima volta aconteceu o furo do pneu, obrigando o brasileiro a abandonar a corrida. Com isso, o piloto fechou a competição com 15º lugar.

Raphael Reis ainda tem um compromisso em 2022, na última etapa da Stock Series, nos dias 10 e 11 de dezembro, em Interlagos.

"Infelizmente, tivemos um problema na primeira prova o que nos fez largar do fundo do pelotão na corrida da medalha”, disse Reis. “Nossa estratégia contava com evoluir na primeira corrida e disputar mais para a frente na segunda. A primeira parte deu errado, não larguei, mas dei meu máximo e fui me recuperando.

“Estava performando bem até o problema de pneu, que faz parte das corridas. A segunda corrida deu certo no foco dela, de ir para cima e escalar o pelotão. Agradeço a todos que torceram e estou ansioso para o próximo."

