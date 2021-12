Gabriel Fonseca conquistou neste sábado, em Interlagos, o título da temporada 2021 da Fórmula Delta. O piloto não deu chances aos adversários e além de vencer a prova 1 da sétima etapa, fez a melhor volta, liderou todas as voltas e fez a pole positon, o famoso “Grand Chelem”.

No sábado o piloto do carro #76 bateu o recorde da categoria em Interlagos com a marca de 1:40.990, três décimos melhor que o antigo recorde. Largando da primeira posição, Fonseca foi ultrapassado na entrada do “S”do Senna mas se recuperou com uma excelente manobra sobre Wallace Martins na curva do Lago. Martins ainda tentou pressionar nas primeiras voltas mas sem sucesso.

Na sequência, Fonseca abriu vantagem e cravou a melhor volta, abrindo posteriormente quase 5 segundos para o segundo colocado e passou a administrar o ritmo para receber a bandeira quadriculada na primeira colocação. O piloto que compete a temporada regular da F4 US foi dominante ao longo do ano e mesmo não disputando a etapa 1 conquistou o título com 3 vitórias e 9 pódios.

O título vem para tirar o gosto amargo de 2020, quando Fonseca perdeu o título na última volta após quebra no câmbio, sendo vice. Neste domingo, ele ainda faz a corrida 2, com transmissão pelo YouTube da categoria, às 11h20. Fonseca parte da 10ª colocação pela regra do grid invertido.

Fonseca celebrou: "Estou muito feliz, impossível descrever o que estou sentindo. No ano passado o título estava nas minhas mãos até a penúltima curva da última volta, quando fui traído pela quebra do câmbio. Desta vez consegui ser rápido e administrei o equipamento para garantir este título. Não tem nada melhor do que ser campeão vencendo a corrida em um palco como Interlagos. Amanhã chego na segunda prova com a missão de manter o bom nível e principalmente me divertir."

