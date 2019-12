O extraordinário design do relógio de Andrea Pirlo

Em 2017, Pirlo encerrou sua carreira de 22 anos no futebol, que abrangeu passagens por Brescia, Inter de Milão, Reggina, Milan, Juventus e New York City FC, depois de disputar 570 partidas e marcar 61 gols.

O meia também jogou 116 vezes pela seleção italiana e marcou 13 vezes antes de encerrar uma carreira que incluía vários títulos da Série A, vitórias na Copa da Itália, dois títulos na Liga dos Campeões e uma vitória na Copa do Mundo.

Este artigo é apresentado a você em parceria com Artesãos de Genebra (Artisans de Genève)

Como o ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1, Rubens Barrichello, Pirlo consultou o relojoeiro Artisans de Genève, especializado em trabalhos pontuais que modifica os renomados e pré-existentes modelos de relógios, para tornar seu Submariner exclusivo.

O Rolex Submariner modificado de Pirlo apresenta um movimento esquelético, mantendo sua elegância e estilo originais, e tem a inscrição "Il Maestro 1995-2017", em homenagem à duração de sua carreira como craque de alguns dos melhores times da Itália.

design do relógio de Andrea Pirlo Photo by: Artisans De Geneve

"Sempre fui apaixonado por relojoaria", disse Pirlo. "Muito cedo, comecei a colecionar relógios.

"Com o tempo e os relógios, aprendi a valorizar e reconhecer o know-how e os inúmeros trabalhos que estão por trás de uma peça".

"Preocupo-me com os detalhes e, principalmente, com os melhores e ocultos detalhes, encontrei a mesma paixão no trabalho dos Artisans de Genève".

"O que eu mais gosto no meu relógio é que agora ele é único e ressoa comigo e com minha carreira".

O processo de redefinição do relógio de Pirlo levou dois anos e incluiu 37 dos artesãos mais apaixonados de toda a Suíça, a fim de modificar os míticos 3130 movimentos do relógio.

Isso é visto nos recursos, como o mostrador a céu aberto que revela o movimento do esqueleto, além de apresentar índices em ouro rosa que aprimoram a peça.

Pirlo escolheu uma luneta forjada em carbono, um material leve e resistente que dá ao seu relógio um charme moderno.

A caixa possui terminais de cetim, bem como acabamento jateado e polido, para garantir um relógio diferenciado.

Artisans de Genève também trabalhou com Julien Tixier, um jovem relojoeiro de La Vallee de Joux, para desenvolver uma ponte de equilíbrio.

Totalmente artesanal, foram necessárias sete horas para criar uma, antes que Artisans de Geneve projetasse um rotor exclusivo para a inscrição pessoal.

Enquanto essa comissão de artesãos trabalhou com uma das maiores lendas do futebol, também trabalhou com heróis do automobilismo como Juan Pablo Montoya e Barrichello no passado.

