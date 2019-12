Massa, Barrichello, Di Grassi e cia: pilotos se reúnem em São Paulo para futebol solidário

Três partidas de futebol entre os principais pilotos do automobilismo brasileiro, além de presentes, brincadeiras, churrasco e guloseimas marcaram o inesquecível dia para crianças do CAJEC (Casa José Eduardo Cavichio), de dois orfanatos e um abrigo que compareceram nesta quarta-feira no Futebol Solidário da V10, no Centro de Treinamento do São Paulo.

A 20ª edição do evento, teve como objetivo confraternizar e realizar um dia especial na vida de crianças e adolescentes das instituições. Os pilotos, antes de começarem a jogar, entregaram presentes para 70 crianças que compareceram ao local.

Como entre os pilotos sempre existe uma competição, por mais que o esporte dessa vez saia da pista e entre em campo, quem levou a melhor, depois da decisão nos pênaltis, com resultado de 4x3, foi o time de camiseta azul, que tinha como elenco Marcel Coletta, Guga Lima, Matheus Iorio, Kiko Porto, André Nicastro, Beto Monteiro, entre outros.

O time que ficou na segunda posição foi o com camisa branca composto por Felipe Massa, que jogou ao lado do filho Felipinho, Lucas Di Grassi, Eric Granado, Caio Collet, Rafael Câmara, Antonio Pizzonia, entre outros pilotos e parceiros do automobilismo brasileiro. O time que vestiu a camisa vermelha tinha Rubens Barrichello, com os dois filhos (Fernando e Eduardo) também contou com Daniel Serra, Denis Navarro, e com os chefes de equipe da Stock Car, Beto Cavaleiro e Mauricio Ferreira.

“Faz tempo que participo, é muito legal ajudar, poder dar um presente para as crianças, para as pessoas que realmente precisam, é uma alegria, um prazer estar aqui”, disse Massa.

“Em prol de um ação linda, que a V10 sempre nos convida, passar o dia com os amigos, amigos da Stock Car, com meus filhos, e ainda viemos dar um abraço, carinho e brinquedos para essas crianças, eu fico muito feliz em uma época como essa que a gente possa contribuir. Futebol a gente não joga nada, mas a gente se diverte”, afirmou Barrichello.

“O jogo foi horrível, porque a habilidade não é boa, mas é sempre muito legal virmos aqui no final do ano, encontrar os amigos, se divertir um pouquinho, e trazer um pouco de alegria para as crianças, então é sempre muito bom”, disse o recém coroado Daniel Serra.

“Os pilotos conseguem se encontrar para se divertir com futebol, esse é um dos motivos desse dia, e também principalmente para as crianças que trouxemos das instituições que vieram aqui, ganharam presente, e conheceram esse local, que é um lugar restrito, um lugar de atleta profissional de futebol, para os pilotos também é uma experiencia de estar em um lugar diferente do esporte deles” disse Vanderlei Pereira, preparador físico e organizador do Futebol V10.

Confira imagens do evento