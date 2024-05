A Ferrari está em Fiorano, sua pista particular de testes, nesta semana. A equipe italiana está realizando dois dias de filmagens, com a presença de Carlos Sainz, Charles Leclerc e Oliver Bearman, para testar as evoluções do SF-24 que devem ganhar os holofotes no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 do próximo final de semana, em Ímola.

E o planejamento das atividades não deixa nada ao acaso. São dois dias de filmagens (onde, pelo regulamento, as equipes podem aproveitar para fazerem testes de, no máximo 200km de duração), na quarta (08) e na sexta (10), para analisar o novo pacote aerodinâmico.

A decisão por separar os testes tem a ver com a previsão do tempo: deve chover na quinta-feira na região, enquanto quarta e sexta devem ser marcadas pelo sol.

E a busca por informações detalhadas revela a rigorosa organização em Maranello sob a direção de Frédéric Vasseur. A ideia durante estes dois dias seria realizar três atividades diferente, aproveitando os 200km permitidos para cada teste.

Primeiro, avaliar na pista o potencial real do primeiro dos três pacotes de atualização planejados para esta temporada e que mudarão a cara do SF-24;

Segundo, realizar filmagens comerciais após a chegada da HP como nova patrocinadora máster a partir do GP de Miami;

Terceiro, oferecer a Oliver Bearman a oportunidade de treinar antes de sua primeira apresentação no Haas VF-24 no TL1 em Ímola.

A Scuderia está procurando atingir todo o seu potencial avaliando na pista com Leclerc e Sainz a correspondência completa dos dados do túnel de vento e do simulador com a pista para confirmar uma boa correlação no trabalho de desenvolvimento realizado pela equipe de Enrico Cardile.

O carro em Ímola apresentará vários recursos novos de uma só vez, portanto, não será fácil descobrir o que realmente funciona melhor, e a oportunidade de correr em Fiorano é certamente uma ótima oportunidade para realizar um trabalho preliminar importante que pode ser fundamental para definir a configuração a ser decidida para o GP da Emilia Romagna.

