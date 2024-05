F1: O segredo da McLaren que mudou o fim de semana de Miami

Quando a McLaren revelou a escala do pacote de atualizações que estava trazendo para o GP de Miami de Fórmula 1, ficou claro o quão ambicioso esse plano era.

Como revelou a apresentação oficial à FIA sobre os seus desenvolvimentos, quase nenhuma superfície aerodinâmica ficou intocada com o pacote completo de alterações que foram instaladas no carro de Lando Norris.

Embora a equipe baseada em Woking tenha comentado anteriormente que as revisões faziam parte dos esforços para resolver uma fraqueza em trechos de baixa velocidade, o verdadeiro motivo desses últimos desenvolvimentos era óbvio: puro downforce.

Na F1, porém, nem todo o downforce é igual – e a chave para o verdadeiro sucesso é fornecê-lo da maneira mais eficiente possível.

Dependendo de como você olha para isso, eficiência significa muito arrasto, ou pouca força descendente, para um nível de asa definido.

É muito fácil trazer uma asa traseira robusta que produz uma tonelada de downforce “sujo” para ajudá-lo a ser rápido nas curvas, mas isso não é bom assim que um carro começa a esticar.

O que é fundamental entender sobre as atualizações da McLaren em Miami é que elas trouxeram um duplo golpe de ganhos: mais downforce limpo para ser mais rápido nas curvas, o que abriu a porta para deixá-la rodar com menos asas (portanto, mais velocidade nas retas). Era basicamente uma questão de pegar o bolo e comê-lo.

Como explicou o chefe da equipe, Andrea Stella, o foco de seu esforço foi trazer força descendente eficiente que não adicionasse arrasto – o que então permitiu que ele reduzisse as coisas em outro lugar.

Então, depois de um histórico recente de estar um pouco atrás nas retas, não passou despercebido que agora estava mais competitivo contra seus rivais.

“Tivemos uma boa velocidade máxima aqui”, explicou Stella. “Uma das razões é que decidimos propositalmente optar por uma asa traseira relativamente leve.

“Podemos fazer isso porque adicionamos downforce por meio do pacote, e isso significa que precisávamos ser menos exigentes do ponto de vista da asa traseira, o que nunca é muito eficiente.

“Quando você atualiza um carro com piso e laterais, é sempre mais eficiente do que aplicar força aerodinâmica com uma asa traseira.”

Os benefícios gerais do pacote também foram complementados por um caminho ligeiramente diferente do que seria esperado na configuração.

Assim, em vez de capitalizar a vantagem que tem sobre os rivais nas curvas de alta velocidade, ela mudou o seu foco para ser melhor otimizado para as partes mais lentas.

Como Stella explicou: “Decidimos conscientemente configurar o carro para maximizar o desempenho em baixa velocidade.

“O desempenho decente que tivemos em baixa velocidade não se deve necessariamente às características do conjunto, mas também a algumas decisões conscientes sobre como configuramos os carros para garantir que estivéssemos tão fortes quanto possível em baixa velocidade.

“Se você olhar para a classificação, perdemos muito tempo na parte de alta velocidade, mas esta foi uma escolha deliberada de acerto.”

Miami foi apenas o começo e ainda há mais por vir. Stella sugere que as atualizações em andamento ajudarão a resolver ainda mais os problemas que enfrentou em baixa velocidade.

Questionado sobre o quanto as atualizações resolveram a sua fraqueza nesta área, Stella disse: “Não na totalidade que gostaríamos. Há alguns trabalhos e atualizações mais específicos que precisamos entregar para lidar com a baixa velocidade em particular.”

Mesmo antes de o safety car oportuno ajudar Norris em seu caminho para a vitória, o potencial da nova atualização da McLaren era bastante claro de se ver.

Isso não havia sido mostrado – com aquela volta complicada no SQ3 e uma saída na curva 1 na corrida sprint – mas quando ele conseguiu ar limpo na corrida, Norris estava voando.

Como explicou o britânico após a corrida: “Já disse na sexta-feira que me senti bem. Eu estava confiante na sexta e hoje esse tipo de sentimento voltou muito para mim. Foi bom. Muitos domingos recentemente têm sido fortes. Ainda hoje conseguimos intensificá-lo e transformá-lo em algo ainda maior.”

A chave agora será descobrir em Ímola se as atualizações são um sinal de que a McLaren é agora uma ameaça genuína para a Red Bull, ou se foi simplesmente uma boa sorte em Miami que ajudou Norris a chegar ao topo.

Como disse Max Verstappen quando questionado se achava que poderia ter vencido sem o safety car: “Quer dizer, é sempre se, se, se, certo? Se minha mãe tivesse bolas, ela seria meu pai.

“É assim que acontece nas corridas. Às vezes funciona para você, às vezes não.”

O trabalho da McLaren agora é transformar o “às vezes” em ‘mais vezes’.

Colaboraram Filip Cleeren e Ronald Vording

