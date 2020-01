Um novo ano começou e as esperanças dos fãs se voltam aos seus pilotos e equipes favoritos do esporte a motor. Fórmula 1, MotoGP , Indy, Stock Car e NASCAR começam suas disputas em breve e os jornalistas do Motorsport.com falaram na edição #025 do Podcast Motorsport.com sobre o que esperar destas categorias.

Será que Lewis Hamilton igualará o número de títulos de Michael Schumacher? Marc Márquez terá a mesma facilidade na MotoGP em 2020 como teve no ano passado? Como será a Indy nas mãos de Roger Penske? Será que Jimmie Johnson voltará a vencer na NASCAR? Essas e outras perguntas serão respondidas a seguir.

Your browser does not support the audio element.

Confira um raio-x da temporada 2019 da F1

Galeria Lista 1º Lewis Hamilton: 413 pontos, 11 vitórias, 17 pódios, 5 poles, 6 voltas mais rápidas e 511 voltas lideradas 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º Valtteri Bottas: 326 pontos, 4 vitórias, 15 pódios, 5 poles, 3 voltas mais rápidas e 185 voltas lideradas 2 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 3º Max Verstappen, 278 pontos, 3 vitórias, 9 pódios, 2 poles, 3 voltas mais rápidas e 156 voltas lideradas 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4º Charles Leclerc: 264 pontos, 2 vitórias, 10 pódios, 7 poles, 4 voltas mais rápidas e 246 voltas lideradas 4 / 20 Foto de: Alessio Morgese / Luca Rossini 5º Sebastian Vettel: 240 pontos, 1 vitória, 9 pódios, 2 poles, 2 voltas mais rápidas e 160 voltas lideradas 5 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 6º Carlos Sainz Jr: 96 pontos, 1 pódio (3º no Brasil) 6 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 7º Pierre Gasly: 95 pontos, 1 pódio (2º no Brasil) e 2 voltas mais rápidas 7 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 8º Alex Albon: 92 pontos, 4º lugar (Japão) 8 / 20 Foto de: Tomohiro Yoshita 9º Daniel Ricciardo: 54 pontos, 4º lugar (Itália) 9 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 10º Sergio Perez: 52 pontos, 6º lugar (Azerbaijão e Bélgica) 10 / 20 Foto de: Erik Junius 11º Lando Norris: 49 pontos, 6º lugar (Bahrein e Áustria) 11 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 12º Kimi Raikkonen: 43 pontos, 4º lugar (Brasil) 12 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 13º Daniil Kvyat: 37 pontos, 1 pódio (3º na Alemanha) 13 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 14º Nico Hulkenberg: 37 pontos, 5º lugar (Itália) 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 15º Lance Stroll: 21 pontos, 4º lugar (Alemanha) 15 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 16º Kevin Magnussen: 20 pontos, 6º lugar (Austrália) e 1 volta mais rápida em Singapura 16 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 17º Antonio Giovinazzi: 14 pontos, 5º lugar (Brasil) e 4 voltas lideradas (Singapura) 17 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 18º Romain Grosjean: 8 pontos, 7º lugar (Alemanha) 18 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 19º Robert Kubica: 1 ponto, 10º lugar (Alemanha) 19 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 20º George Russell: 0 ponto, mas superou o companheiro em todas as classificações 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Related video