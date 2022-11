Carregar reprodutor de áudio

Nesta terça-feira, o bloqueio de rodovias brasileiras promovido por caminhoneiros descontentes com o resultado das eleições nacionais de domingo chamou a atenção dos fãs do esporte a motor, com equipamentos de times da Fórmula 1 tendo de ser escoltadas para chegar a Interlagos.

Ao que tudo indica, porém, o GP de São Paulo de F1 acontecerá normalmente, sem qualquer previsão de atraso, uma vez que a etapa do Brasil na categoria máxima do automobilismo mundial está marcada para o fim de semana do dia 13 de novembro.

Mas, antes disso, alguns dos mais importantes campeonatos nacionais realizam eventos já neste fim de semana, principalmente em Goiânia: o Autódromo Internacional Ayrton Senna, na capital de Goiás, recebe etapa conjunta de GT Sprint Race e Fórmula 4 Brasil, além da Copa Truck.

Por isso, o Motorsport.com contatou fontes envolvidas com a realização das corridas supracitadas para checar o possível impacto logístico nas categorias em decorrência dos bloqueios pelo País afora.

No caso da GT Sprint Race, não há preocupações, pelo fato de a categoria ter antecipado o envio de equipamentos à cidade do Centro-Oeste brasileiro, segundo a assessoria de imprensa. Já a F4, cujas cargas ainda estão a caminho de Goiânia, o clima é de otimismo, pois há mobilizações do Poder Público para que a situação se normalize nos trechos pelos quais os veículos do campeonato passam. O mesmo vale para a Copa Truck.

À reportagem, um dos chefes de uma equipe da categoria de monopostos afirmou que, para que não haja atraso na programação, os itens dos times devem chegar à capital de Goiás até a noite desta quarta-feira. O Motorsport.com monitora o caso.

