Neste domingo, a GT Sprint Race em Curitiba realiza as duas corridas da etapa 'Inverse Race', válida pela quarta rodada do campeonato Brasil da categoria, uma das principais do esporte a motor no País. No Motorsport.com, você acompanha todas as ações da disputa:

GT Sprint Race 2021 - CORRIDA 1 | Etapa de Curitiba, domingo, 8h30

TRANSMISSÕES - As corridas da GT Sprint Race, sem público, têm transmissão ao vivo para todo o país no Motorsport.com, e, pela TV, o BandSports também mostra a 2ª corrida do evento. Durante a semana, após cada etapa, também terão destaque no Acelerados (SBT). A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

Resultado (média dos tempos de Q1 e Q2; para o grid da prova 1, inverte-se o top 8):

1) #82 Gerson Campos, PRO, 1min31seg342

2) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, 1min31seg365

3) #25 Eduardo Trindade/ Sérgio Ramalho, PRO, 1min31seg426

4) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min31seg495

5) #11 Weldes Campos, PRO, 1min31seg526

6) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min32seg271

7) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min32seg333

8) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min32seg535

9) #300 Marcelo Henriques/ Alex Seid, PRO, 1min32seg582

10) #72 Giovani Girotto, AM, 1min32seg800

11) #19 Nathan Brito/ Luciano Zangirolami, PRO, 1min32seg868

12) #59 Oscar Bittar /Danny Candia, AM, 1min33seg847

13) #37 Luis Debes, AM, 1min33seg869

14) #17 Walter Lester, AM, 1min34seg629

15) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, AM, 1min35seg082

16) #12 Marcus Índio/Rafael Maeda, AM, 1min38seg283

17) #83 Eduardo Pavelski/ Gabriel Casagrande, PRO, 1min39seg743

18) #04 Léo Torres/ Julio Campos, PRO, 1min31seg432

19) #161 Pedro Costa/ Antonio Junqueira, PROAM, 1min32seg674

Programação da GT Sprint Race em Curitiba:

Domingo, 05 de setembro

08h30 – Corrida 1

12h10 – Corrida 2

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: