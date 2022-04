Carregar reprodutor de áudio

Diogo Moscato, que corre na classe PROAM da GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, participa da segunda etapa do campeonato de 2022 neste domingo (03), no autódromo de Velocitta (SP).

O jovem piloto ocupou o segundo lugar do pódio em sua primeira corrida na categoria. No dia, apesar da chuva, Diogo ultrapassou seus adversários volta a volta e se manteve na pista mostrando consistência e evolução.

E o atleta está confiante para o novo desafio. “Conheço a pista de Velocitta, pois já ganhei lá quando competia na categoria F1600. Tenho essa vantagem, e estou muito ansioso para competir novamente em Velocitta. Confesso que estou ansioso”, destaca Diogo.

“Me sinto muito feliz com o que venho conquistando. Só tenho a agradecer aos meus pais e a minha equipe pela força. Vamos para a próxima com tudo”, completa Moscato. Após realizar uma temporada com ótimos resultados no Kart e na Fórmula 1600 em 2021, o baiano estreia na GTSR.

As duas corridas da etapa do Velocitta você acompanha ao vivo no site do Motorsport.com. Apaixonado por corridas de turismo e de endurance, Moscato tem como objetivo futuro é competir na tradicional 24 Horas de Le Mans.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 1º de abril

13h00 às 15h00 – Shakedown

15h30 às 16h30 – Treino livre

17h00 – Track Walk

Sábado, 02 de abril

09h00 às 09h45 – Treino oficial 1 (máximo de 18 voltas)

12h15 às 13h00 – Treino oficial 2 (máximo de 18 voltas)

15h45 – Briefing

16h00 às 16h10 – Treino classificatório 1

16h20 às 16h30 – Treino classificatório 2

Domingo, 03 de abril

10h00 – Volta de apresentação + Corrida 1 (23min + 1 volta)

13h15 - Volta de apresentação + Corrida 2 (23 min + 1 volta)

