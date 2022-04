Gama celebra vitória na estreia pela GT Sprint Race no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Estreante na Dignity Gold GT Sprint Race na última etapa, disputada no Velocitta, o jovem Arthur Gama brilhou e fez a façanha de conquistar uma vitória logo em sua primeira corrida na categoria, uma das mais importantes do esporte a motor brasileiro.

Após largar em segundo depois de marcar o mesmo tempo do pole position, Diogo Moscato (que ficou com a posição de honra por ter registrado a marca antes), Gama conseguiu superar o rival da classe PROAM, a intermediária da competição, e foi para cima de concorrentes da divisão PRO.

No fim das contas, o gaúcho conseguiu superar o experiente Gerson Campos para vencer a primeira de duas provas do último domingo em Mogi Guaçu, no interior paulista. “Comecei com o pé direito. Não esperava que isso pudesse acontecer logo na estreia, mas estou muito feliz", disse Arthur.

"Larguei bem e tive uma batalha dura o tempo todo. Fui para o segundo lugar e, depois de um enrosco no “S”, voltei a liderar e pude conquistar o primeiro lugar. Não tenho palavras para falar o quanto estou feliz. Só tenho que agradecer a todos que me apoiam”, completou Gama.

Resultados da corrida 1:

1) #9 Arthur Gama, PROAM, 14 voltas, 25min14seg654

2) #77 Pedro Costa, PRO, a 2seg291

3) #54 Diogo Moscato, PROAM, a 2seg713

4) #1 Alex Seid /Marcelo Henriques, PRO, a 3seg711

5) #61 Antonio Junqueira, PROAM, a 5seg121

6) #13 Rafael Dias, PRO, a 6seg857

7) #87 Rodrigo Sperafico /Jorge Martelli, PRO, a 15seg148

8) #12 Edgar Bueno Neto, PRO, a 15seg516

9) #82 Gerson Campos, PRO, a 20seg409

10) #37 Ayrton Chorne, PRO, a 37seg497

11) #18 Dudu Trindade, PROAM, a 39seg268

12) #79 Rafael Seibel, PROAM, a 39seg604

13) #56 Brendon Zonta, PROAM, a 57seg252

14) #72 Giovani Girotto, AM, a 1min05seg830

15) #8 Alexandre Kauê, AM, a 1min13seg299

16) #31 Roberto Possas, AM, a 1 volta

17) #21 Raphael Teixeira /Thiago Camilo, PRO, a 1 volta

18) #19 Luciano Zangirolami /Sergio Ramalho, PRO, a 1 volta

19) #78 Leo Yoshii, AM, a 2 voltas

20) #17 Walter Lester, AM, a 2 voltas

Não completaram 75% da prova

21)#10 Adalberto Baptista, PROAM, a 11 voltas

22) #88 Marcio Garcia /Lucas Mendes, PROAM, não largou

Melhor volta: #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min40seg023, 123,740 km/h, 8ª volta

Veja como foi a corrida 1 da GT Sprint Race no Velocitta

