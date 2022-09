Carregar reprodutor de áudio

Arthur Gama (PROAM) foi o grande vencedor da segunda corrida da sétima etapa da Dignity Gold GT Sprint Race, realizada no início da tarde deste domingo, no Autódromo de Tarumã, na cidade de Viamão (RS).

Em uma prova bastante disputada e que teve emoção do começo ao fim, o piloto gaúcho completou as 19 voltas no rápido traçado gaúcho com o tempo de 25min08s745, com apenas 406 milésimos na frente do segundo colocado, o baiano Diogo Moscato (PROAM). A terceira colocação no geral foi de Rafael Dias (PRO), que ainda garantiu a vitória na categoria. Na AM, o primeiro lugar foi de Léo Yoshii (11º no geral).

Num dos circuitos mais velozes e técnicos do país, a Dignity Gold GT Sprint Race confirmou sua condição de categoria empolgante e que reúne inúmeros destaques do automobilismo nacional. A segunda corrida deixou isso mais evidente, com boas disputas pelos primeiros lugares no geral e nas suas três categorias. Já na largada, pelo menos quatro pilotos lutaram pela ponta até a quarta volta, quando Arthur Gama assumiu a liderança e abriu vantagem em relação aos adversários.

A partir daí e até a parte final da prova, Gama seguiu sem muitos problemas na frente, enquanto os demais faziam umas das mais acirradas etapas da temporada. Aos poucos, o vice-líder Diogo Moscato foi tirando a diferença para Gama e ambos chegaram para a volta final bem próximos. Mas o domingo era mesmo dos gaúchos e Arthur Gama, apesar da pressão, manteve a liderança para garantir sua terceira vitória na categoria.

“Nada como vencer em casa, perto da família e dos amigos. Queria muito vencer aqui em Tarumã e, felizmente, tudo deu certo. O carro estava rápido e pudemos brigar pelos primeiros lugares nas duas corridas. Agora é só festejar”, declarou o vencedor.

Na categoria PRO, Rafael Dias também teve um fim de semana perfeito, vencendo as duas provas e terminando no P3 geral em ambas. Na Corrida 2, especificamente, ele chegou a liderar no geral, mas optou por poupar os pneus para garantir a vitória na categoria. César Ramos e Sergio Ramalho completaram o pódio na tarde deste domingo.

“Ganhar duas vezes é incrível. Especialmente na segunda corrida, na qual estão muitos dos meus ídolos como Thiago Camilo, César Ramos, Rodrigo Sperafico e Sérgio Ramalho é tudo de bom. Mostra que o trabalho que estamos fazendo está correto e temos de seguir assim”, afirmou o jovem piloto.

O paranaense de Londrina, Léo Yoshii, foi outro destaque da etapa. O piloto da categoria AM deixou Tarumã com dois primeiros lugares na categoria e a boa sequência na temporada. “Não podia ser melhor. Tarumã é muito legal. Tenho família aqui e quero agradecer ao apoio deles e de toda a torcida gaúcha. Valeu GT Sprint Race competitivo e vamos para as corridas finais em busca do titulo”, declarou. Giovani Girotto ficou com o segundo lugar na divisão AM na Corrida 2.

As nove etapas que compõe o calendário da competição estão divididas em duas séries: o campeonato Brasil, com seis etapas (duas corridas em cada), – Santa Cruz do Sul (RS), Velocitta (SP), Interlagos (SP), Londrina (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – duas etapas em Goiânia (GO) e uma em Interlagos (SP) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. O último e decisivo encontro do torneio será com retorno ao Autódromo de Goiânia, programada para o dia 06 de novembro.

As emoções da 11ª temporada da Dignity Gold GT Sprint Race têm geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. As duas corridas da sétima etapa em Tarumã, serão transmitidas, via streaming, nos perfis e canais das plataformas digitais da competição (@GTSprintRace), pelas quais haverá ainda ampla cobertura dos bastidores e, no Youtube, a exibição ficará também a cargo dos canais @Acelerados, @MotorsportBrasil e @HighSpeedTVbr. O canal por assinatura BandSports transmitirá a segunda corrida, neste domingo a partir do meio dia.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Confira o resultado da corrida 2:

1) #9 Arthur Gama, PROAM, 19 voltas, 25min08s745

2) #54 Diogo Moscato, PROAM, a 0s406

3) #13 Rafael Dias, PRO, a 3s271

4) #12 Edgar Bueno Neto/ César Ramos, PRO, a 5s708

5) #19 Sérgio Ramalho / Luciano Zangirolami, PRO, a 6s278

6) #82 Gerson Campos, PRO, a 7s406

7) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, PRO, a 15s908

8) #21 Thiago Camilo / Raphael Teixeira , PRO, a 15s999

9) #77 Léo Torres / Pedro Costa, PRO, a 28s430

10) #56 Brendon Zonta, PROAM, a 29s772

11) #78 Leo Yoshii, AM, a 31s067

12) #1 Alex Seid / Marcelo Henrique, PRO, a 38s389

13) #72 Giovani Girotto, AM, a 38s496

14) #79 Rafael Seibel, PROAM, a 1min09s025

15) #37 Cassiano Lopes / Vitor Genz, PROAM, a 1min09s272

16) #61 Antonio Junqueira, PROAM, a 10 voltas

17) #18 Dudu Trindade, PROAM, a 11 voltas

18) #88 Lucas Mendes, PROAM, a 14 voltas

19) #31 Roberto Possas, AM, a 17 voltas

20) #17 Walter Lester, AM, a 18 voltas

21) #8 Alexandre Cauê, AM, sem tempo

-

Classificação do campeonato da Dignity Gold GT Sprint Race - Brasil, após 10 corridas (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos, Londrina e Tarumã):

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 185 pontos

2) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 176

3) #13 Rafael Dias, 152

4) #77 Pedro Costa, 144

5) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 137

6) #82 Gerson Campos, 110

7) #12 Edgar Bueno Neto, 109

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 98

9) #12 César Ramos, 79

10) #37 Ayrton Chorne, 58

11) #77 Ricardo Sperafico, 33

12) #77 Felipe Baptista, 22

13) #77 Léo Torres, 20

AM

1) #72 Giovani Girotto, 210 pontos

3) #78 Leo Yoshii, 175

2) #17 Walter Lester, 149

3) #31 Roberto Possas, 141

5) #08 Alexandre Kauê, 100

6) #72 Luís Zanon, 30

PROAM

1) #09 Arthur Gama, 201 pontos

2) #54 Diogo Moscato, 158

3) #18 Dudu Trindade, 151

4) #61 Antonio Junqueira, 137

5) #56 Brendon Zonta, 116

6) #79 Rafael Seibel, 115

7) #88 Lucas Mendes, 70

8) #88 Marco Garcia, 60

9) #10 Adalberto Baptista, 40

10) #37 Vitor Genz /Cassiano Lopes, 37

-

Confira as tabelas completas: Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year no site https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2022/ .

–

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: