GT Sprint Race 2021 divulga programação da 1ª etapa, no Velocitta

A GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, abrirá a temporada deste ano no próximo domingo, dia 02 de maio, no Autódromo Velocitta, localizado na cidade de Mogi Guaçu, SP. A programação prevê a entrada dos pilotos na pista com os novos carros na sexta-feira, 30 de abril, para dois treinos extras (13 horas e 16 horas).

No sábado, 1º de maio, acontecem dois treinos oficiais, às 09 horas e 12h50, e grids de largada serão definidos a partir das 16 horas. E, no domingo, 02, as largadas serão às 9h30 e 10h05.

TRANSMISSÕES

GT Sprint Race entra na pista nesta sexta-feira no autódromo de Mogi Guaçu (SP) 1 / 4 Foto de: Luciano Santos GT Sprint Race entra na pista nesta sexta-feira no autódromo de Mogi Guaçu (SP) 2 / 4 Foto de: Rodrigo Guimarães GT Sprint Race entra na pista nesta sexta-feira no autódromo de Mogi Guaçu (SP) 3 / 4 Foto de: Luciano Santos GT Sprint Race entra na pista nesta sexta-feira no autódromo de Mogi Guaçu (SP) 4 / 4 Foto de: Luciano Santos

As emoções da 10ª temporda da GT Sprint Race terão transmissões televisivas ao vivo com geração de imagens da Master/CATVE, narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto, no próximo domingo (02): a primeira corrida no YouTube (youtube.com/acelerados) e a segunda corrida no YouTube e no BandSports.

Além disso, haverá uma ampla cobertura dos bastidores pelas plataformas digitais da competição como Instagram, Facebook, site e no canal da Sprint Race no YouTube, além de aqui no Motorsport.com. Também serão exibidas para todo Brasil durante a semana no Programa Acelerados e YouTube (youtube.com/acelerados).

A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 30 de abril

08h00 às 12h00 – GT Sprint Race – Shakedown organização

13h00 às 13h30 - GT Sprint Race – Treino extra 1

16h00 às 16h30 – GT Sprint Race – Treino extra 2

17h00 às 18h30 - GT Sprint Race – Track Walk

Sábado, 1º de maio

09h00 às 09h45 – Treino oficial 1

12h50 às 13h30 – Treino oficial 2

14h00 – Briefing

16h00 às 16h10 – Treino classificatório 1

16h20 às 16h30 - Treino classificatório 2

Domingo, 02 de maio

08h55 – Corrida 1 – Placa de 5 minutos

09h30 às 09h25 – Volta de apresentação + Corrida 1 (23min + 1 volta)

09h30 às 09h45 – Pódio

12h25 – Corrida 2 – Placa de 5 minutos

10h05 às 10h30 – Volta de apresentação + Corrida 2 (23 min + 1 volta)

12h50 às 14h00 – Pódio

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – A definir – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

Confira os locais e datas da GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – A definir – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

SAIBA como Leticia DATENA se libertou da 'SOMBRA' do pai e ganhou vida própria no AUTOMOBILISMO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

.