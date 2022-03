GT Sprint Race abre 2022 em Santa Cruz do Sul; veja os horários

Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, abrirá a temporada deste ano no próximo domingo, dia 13 de março, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS). Na prova de estreia no circuito, serão 27 pilotos confirmados até o momento. Eles vão acelerar pelos 3.530 metros de extensão da pista gaúcha. A programação prevê a entrada dos pilotos na pista com os carros na sexta-feira, 11, para dois treinos extras, às 14 horas e 17 horas.

No sábado, 12 de março, acontecem dois treinos oficiais, às 10h55 e 14 horas, com máximo de 18 voltas cada. Os grids de largada serão definidos a partir das 16h30. E, no domingo, 13, as largadas serão 9h45 e 12h30.

O CIRCUITO

O Autódromo de Santa Cruz é um dos circuitos mais modernos do Brasil. A pista tem extensão total de 3.530,7 metros, com 14 curvas (sete à direita e sete à esquerda) de alta, média e baixa. Algumas curvas são feitas em mergulho cego, o que exige grande perícia dos pilotos. A principal característica do circuito inaugurado em 12 de junho de 2005 é a seletividade. As chicanes, a Ferradura e as curvas de alta em “S” são consideradas pelos pilotos algumas das mais desafiadoras e prazerosas do País.

INGRESSOS

Os ingressos para a etapa de abertura da GTSR já estão à venda no site do Ingresso Digital. Os ingressos custam de R$ 15 (meia-entrada) a R$ 30 (inteira). Para o passe de visitação aos boxes, R$90. Para assistir na área acima dos boxes, R$ 180. Outra opção é ir direto às bilheterias do Autódromo, que estarão abertas desde a quinta-feira. Cada ingresso tem validade para os dois dias de evento, contemplando a programação completa.

Além disso, o público terá direito à visitação aos boxes em dois horários –, no sábado, às 15h15, com uma hora de duração, e no domingo, às 11h15, com 45 minutos, – para que o torcedor consiga seu autógrafo ou fotos com os pilotos da GT Sprint Race. Por determinação da vigilância sanitária e seguindo as normas de biossegurança da Covid-19, é obrigatório uso de máscara e apresentação do comprovante de vacinação.

PROGRAMAÇÃO – ETAPA 1

–

Sexta-feira, 11 de março

08h00 às 10h00 – GT Sprint Race – Shakedown organização

14h00 às 14h45 – GT Sprint Race – Treino extra 1

17h00 às 17h50 – GT Sprint Race – Treino extra 2

18h00 – GT Sprint Race – Track Walk

–

Sábado, 12 de março

10h55 às 11h40 – Treino oficial 1

14h00 às 14h45 – Treino oficial 2

14h00 – Briefing

16h30 às 16h40 – Treino classificatório 1

16h50 às 17h00 – Treino classificatório 2

–

Domingo, 13 de março

08h05 às 08h15 – Warm-up

09h40 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h30 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

13h20 às 13h30 – Pódios

–

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de Março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 03 de Abril – Velocitta – Mogi Guaçu (SP)

Etapa 3 – 01 de Maio – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

Etapa 9 – 11 de Dezembro – a definir

