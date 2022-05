GT Sprint Race: veja como foi a corrida 2 da etapa de Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo, são disputadas as duas primeiras corridas da terceira etapa da temporada 2022 da Dignity Gold GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro. O Motorsport.com veicula todas as ações em Interlagos, então não perca!

Veja como foi a corrida 2 da GT Sprint Race em Interlagos

Conheça as origens da rivalidade entre Verstappen e Leclerc

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

