O piloto Raphael Teixeira encarou uma verdadeira maratona neste final de semana em Interlagos, com a participação em duas categorias – a GT Sprint Race, em que disputa o campeonato formando dupla com Thiago Camilo, e a estreia na TCR South America, com Roberto Possas.

Se na categoria internacional uma quebra de embreagem tirou a chance de chegar ao fim da prova, na GT Sprint Race ele garantiu o pódio como segundo colocado e somou os pontos necessários para se manter na briga pelo campeonato.

“Foi intenso, mas gratificante. Nosso pensamento na Sprint é o campeonato e somamos pontos importantes, principalmente porque só fizemos a corrida 1 pois Thiago não participaou desta etapa. A diferença é pequena mas temos ainda mais três provas para buscar”, afirmou Rapha.

Teixeira também se destacou na estreia no TCR South America, com dez ultrapassagens nas primeiras voltas, até que a parte mecânica do carro comprometeu. “Mesmo não tendo terminado a corrida, mostramos que estamos fortes para competir com os pilotos da Argentina e Uruguai. Foi uma estreia boa, com a equipe PropCar fazendo um excelente trabalho desde sexta-feira. Estamos confiantes para as próximas”, completou.

Classificação GT Sprint Race – Categoria PRO

1º - Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 115 pontos

2º - Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 110 pontos

3º - Marcelo Henriques/Alex Seid, 109

4º - Pedro Costa, 88

5º - Rafael Dias, 86

6º - Gerson Campos, 80

7º - Edgar Bueno Neto, 71

8º - Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 56

9º - César Ramos, 41

10º - Ricardo Sperafico, 33

11º - Ayrton Chorne, 30

12º - Felipe Baptista, 22

