Durante a GT Graduation Academy, Lucas Fontana, apresentador do canal Auto Super apareceu em Interlagos e recebeu o convite da organização para realizar o seu sonho de acelerar um verdadeiro carro de corrida. Após dar três voltas, na chegada aos boxes, Lucas era pura felicidade e radiante contou como foram as suas primeiras voltas a bordo do GT Sprint Race.

“Fiquei surpreso com a oportunidade que me foi dada. É muito, muito e muito legal, impressionante! Não cheguei nem perto do limite do carro e do pneu, uma máquina incrível de guiar. É viciante e a vontade é de voltar para a pista e não parar de acelerar. Foram poucas voltas, mas sem dúvida foi a minha melhor experiência”, disse o apresentador, que agora tem outro sonho: competir em uma etapa da GT Sprint Race.

Lucas Fontana é uma das grandes revelações da internet, tem feito muito sucesso como apresentador. Ele abandonou a carreira corporativa para se dedicar aos carros, é um entusiasta automotivo, sua grande paixão desde a infância. Desde muito jovem sempre gostou de colocar a mão na massa e entender de toda a parte mecânica dos automóveis.

Na pandemia abriu o canal próprio e mostrou em vídeo a reforma que fez de um automóvel. O carro (Fiat Palio) foi completamente desmontado e reconstruído de forma eficiente na garagem da sua casa.

O próximo encontro da GT Sprint Race da temporada 2022 acontecerá no Autódromo de Interlagos, nos dias 19 a 21 de agosto, com a sexta etapa do campeonato e a segunda etapa do Special Edition.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

