GT Sprint Race: Arthur Gama brilha no quali do 'oval' de Goiânia

Na estreia da Dignity Gold GT Sprint Race no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), Arthur Gama (classe PROAM) garantiu a pole position geral para a primeira das três corridas programadas pelo torneio Special Edition, marcando o tempo de 58s887.

Thiago Camilo/Rapha Teixeira garantiram a pole na PRO e Léo Yoshii foi dominante na AM. O treino classificatório único é válido para o grid das corridas 1 e 2. Definido o grid, o pole position pode trocar seu lugar de largada na primeira corrida, levando em consideração que na segunda terá a posição escolhida invertida. As posições entre a 11ª e a última não entram na regra, permanecendo cada carro na colocação definida no quali, seguindo as regras do regulamento do torneio.

Gama decidiu por largar da terceira posição na primeira corrida e em oitavo na corrida 2. “Estou muito feliz, pois é a minha segunda pole na geral. Agora, no traçado 'oval', vou tentar largar o melhor possível e pensar em uma boa estratégia pensando na tabela de classificação”, destacou.

Por sua vez, os líderes da PRO, Thiago Camilo e Rapha Teixeira, resolveram largar da segunda posição na primeira corrida. “O campeonato está praticamente liquidado com essa pontuação da classificação (25 pontos), então vamos largar mais à frente para garantir o resultado e amanhã largar sem responsabilidade nas duas corridas finais”, declarou Thiago Camilo. A primeira corrida terá largada às 16h10. E, no domingo, 06, as largadas serão às 10h40 e 13h30.

As emoções da 11ª temporada da GTSR têm narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. E você acompanha tudo através do canal de YouTube do Motorsport.com (confira mais abaixo).

Confira o resultado do treino classificatório:

1) #09 Arthur Gama, PROAM, 58s887

2) #21 Thiago Camilo/ Raphael Teixeira, PRO, 58s923

3) #87 Rodrigo Sperafico/ Jorge Martelli, PRO, 59s129

4) #27 Lucas Mendes, PROAM, 59s329

5) #54 Diogo Moscato, PROAM, 59s337

6) #18 Dudu Trindade, PROAM, 59s425

7) #82 Gerson Campos, PRO, 59s517

8) #13 Rafael Dias, PRO, 59s545

9) #61 Antonio Junqueira, PROAM, 59s619

10) #78 Léo Yoshii, AM, 59s757

11) #01 Elias Azevedo, AM, 59s780

12) #77 Pedro Costa/Léo Torres, PRO, 59s783

13) #79 Rafael Seibel, PROAM, 59s913

14) #72 Giovani Girotto, AM, 1min00s035

15) #19 Luís Debes, AM, 1min00s278

16) #16 Leonardo Martins, AM, 1min00s375

17) #17 Walter Lester, AM, 1min00s553

18) #37 Matheus Roque/Marcus Índio, AM, 1min01s478

19) #12 Marco Garcia/ Lourenço Beirão, PRO, 1min01s981

20) #08 Tiago Kfouri/ Alexandre Kauê, AM, 1min02s541

21) #31 Roberto Possas, AM, 1min07s167

–

GRID DA CORRIDA 1

1) #18 Dudu Trindade, PROAM

2) #21 Raphael Teixeira/Thiago Camilo, PRO

3) #09 Arthur Gama, PROAM

4) #87 Jorge Martelli/Rodrigo Sperafico, PRO

5) #54 Diogo Moscato, PROAM

6) #13 Rafael Dias, PRO

7) #61 Antonio Junqueira, PROAM

8) #78 Léo Yoshii, AM

9) #82 Gerson Campos, PRO

10) #27 Lucas Mendes, PROAM

11) #01 Elias Azevedo, AM

12) #77 Pedro Costa/Léo Torres, PRO

13) #79 Rafael Seibel, PROAM

14) #72 Giovani Girotto, AM

15) #19 Luís Debes, AM

16) #16 Leonardo Martins, AM

17) #17 Walter Lester, AM

18) #37 Matheus Roque/Marcus Índio, AM

19) #12 Marco Garcia/ Lourenço Beirão, PRO

20) #08 Alexandre Kauê/ Tiago Kfouri, AM

21) #31 Roberto Possas, AM

–

GRID DA CORRIDA 2

1) #27 Lucas Mendes, PROAM

2) #82 Gerson Campos, PRO

3) #61 Antonio Junqueira, PROAM

4) #78 Léo Yoshii, AM

5) #13 Rafael Dias, PRO

6) #54 Diogo Moscato, PROAM

7) #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO

8) #09 Arthur Gama, PROAM

9) #21 Raphael Teixeira/ Thiago Camilo, PRO

10) #18 Dudu Trindade, PROAM

11) #01 Elias Azevedo, AM

12) #77 Léo Torres/ Pedro Costa, PRO

13) #79 Rafael Seibel, PROAM

14) #72 Giovani Girotto, AM

15) #19 Luís Debes, AM

16) #16 Leonardo Martins, AM

17) #17 Walter Lester, AM

18) #37 Marcus Índio/ Matheus Roque, AM

19) #12 Lourenço Beirão/ Marco Garcia, PRO

20) #08 Alexandre Kauê/Tiago Kfouri, AM

21) #31 Roberto Possas, AM

–

Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition | Goiânia (GO)

Sábado, 05 de novembro

16h10 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

Domingo, 06 de novembro

07h30 às 07h40 – Warmup

09h00 às 10h00 – Visitação de boxes

09h00 às 09h30 – Show Negretti

09h30 às 10h00 – Desfile de motos

10h10 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

13h00 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h30 às 15h30 – Volta rápida

-

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

GTSR: Assista à corrida 1 em Goiânia

