GT Sprint Race: Arthur Gama lidera treino de sexta em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Destaque do início da temporada 2022 da GT Sprint Race, uma das mais importantes categorias do esporte a motor brasileiro, o jovem Arthur Gama liderou o treino extra da etapa de Interlagos nesta sexta-feira.

O gaúcho da classe PROAM, a divisão intermediária do campeonato, cravou a marca de 1min52s310 e superou o concorrente Dudu Trindade, também da PROAM, por 0s443. O top 3 foi completado por Rafael Seibel, da mesma categoria que os dois ponteiros.

No quarto posto, mais um piloto da classe 'do meio': Diogo Moscato, que também é um dos destaques do começo do ano na competição. O top 5 foi 'fechado' por Antonio Junqueira, que superou os rivais de divisão Adalberto Baptista e Lucas Mendes, respectivamente.

O oitavo lugar ficou com o líder da classe AM -- a mais democrática da GT Sprint Race -- no treino opcional do fim de semana. Trata-se de Walter Lester, que superou os concorrentes Alexandre Kaue e Leo Yoshii, nesta ordem.

O 11º posto ficou com Rafael Dias, único piloto da classe PRO, a mais competitiva, a ter participado da sessão desta sexta-feira. Giovani Girotto, destaque da AM no ano passado, completou a tabela de tempos. Abaixo, você confere a classificação completa e, depois, a programação do fim de semana.

Sábado

- Treino oficial 1: 8h55

- Treino oficial 2: 12h20

- Classificação: 16h

- Super Pole: 16h20

Domingo

- Corrida 1: 8h45

- Corrida 2: 12h20

Confira o calendário completo da GT Sprint Race 2022

Etapa 1 – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – Velocitta - Mogi Guaçu (SP)

Etapa 3 – 01 de Maio – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

Etapa 9 – 11 de Dezembro – Londrina (PR)

Conheça as origens da rivalidade entre Verstappen e Leclerc

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: