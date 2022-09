Carregar reprodutor de áudio

Campeão da Dignity Gold GT Sprint Race em 2021, Léo Torres retorna à categoria! Dividindo o GTSR #77 com Pedro Costa, o piloto paranaense é uma das grandes novidades no grid para o sétimo evento de 2022, no Autódromo Internacional de Tarumã, no Rio Grande do Sul.

As corridas acontecem neste domingo (18 de setembro), na região metropolitana de Porto Alegre, capital gaúcha. Torres foi vencedor do campeonato Brasil de 2021 ao lado de Júlio Campos na classe PRO.

Torres garante que a expectativa é sempre positiva. “Eu amo correr na GT Sprint Race, estava sentindo muito a falta de sentar no cockpit da categoria. Mas eu não fiquei parado nesse tempo, participei de alguns campeonatos de kart, fui vice-campeão da Copa Brasília de Kart. Então, estou com os reflexos em dia e com bom ritmo de treinos. Com isso, acredito que farei um ótimo final de semana”, declarou o piloto de Curitiba (PR).

Léo não poupou elogios à categoria e ao novo parceiro. Agora, o piloto quer todo o empenho para serem felizes juntos. “Tenho certeza que aqui se compete de igual para igual como qualquer categoria no Brasil e fora", disse.

"É muito legal saber que foi aqui que conquistei o meu primeiro título. É um honra correr de dupla com o Pepe, ele é um piloto muito rápido e inteligente. Pretendo aprender alguns macetes da pista com ele, pois é minha primeira vez em Tarumã, então é importante ter um piloto experiente junto para comparar telemetria e agregar na minha pilotagem e buscar pelo menos um pódio”, falou Torres.

A Sprint realiza a corrida 1 no domingo (18), a partir das 09h10, enquanto a corrida 2 começa as 12 horas (ambas no horário de Brasília). As emoções da 11ª temporada têm geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. As duas corridas da etapa serão transmitidas pelo canal do Motorsport.com no YouTube. O canal por assinatura BandSports transmitirá a segunda corrida.

Programação da Dignity Gold GT Sprint Race | Etapa de Tarumã

Sexta-feira, 16 de setembro

08h00 às 10h00 – GT Sprint Race – Shakedown 1

11h30 às 12h45 - GT Sprint Race – Shakedown 2

14h50 às 15h35 – GT Sprint Race – Treino extra

Sábado, 17 de setembro

09h00 às 09h30 – Briefing

09h45 às 10h30 – Treino oficial 1

13h00 às 13h45 – Treino oficial 2

16h20 às 16h30 – Treino classificatório 1

16h40 às 16h50 – Treino classificatório 2

Domingo, 18 de setembro

07h45 às 07h55 – Warm-up

09h10 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h00 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

