O primeiro dia de atividades da GT Sprint Race em Londrina começou bem para Gabriel Casagrande e Eduardo Pavelski. A dupla da classe PRO dominou o treino livre 2 na transição da tarde para a noite, mais precisamente às 18 horas, nesta sexta-feira, no Autódromo Ayrton Senna.

Na divisão AM, Caê Coelho foi o líder, enquanto Rafael Dias foi o mais rápido na classe intermediária, a PROAM. Os competidores entraram no circuito curto, com 3.055 metros de extensão, para o treino noturno com 45 minutos de duração. Mais cedo, com bastante sol, foi disputada a sessão inaugural.

Com o GTSR #83, Casagrande registrou a marca de 1min19s610 e terminou apenas 0s103 à frente de Thiago Camilo/Beto Cavaleiro em uma sexta que contou com temperaturas altas durante o dia e nuvens no final da tarde.

“Deu para ter uma noção da visibilidade, encaixei uma volta boa, o equipamento está bem acertado. Com certeza vamos ter bons resultados neste sábado”, comentou Gabriel. Camilo, por sua vez, disse: “Estou bastante confiante que o carro está bom para o classificatório."

Dias garantiu o melhor tempo nos dois treinos em sua classe. “Consegui fazer o treino extra e alinhar para o primeiro treino. Nele, fui bem com a primeira posição na geral. No segundo, baixei bem o tempo. Vamos estudar as voltas e ver o que podemos melhorar para os treinos classificatórios”, disse o jovem. “A ideia é manter esse resultado na classificação e corrida para avançar na tabela de pontuação do campeonato”, acrescentou o paulista.

Para a sessão de treino noturno e para a corrida noturna, os carros são equipados com jogos de faróis e leds acoplados à parte frontal. “A Corrida Noturna é uma adrenalina emocionante e é sempre uma grande expectativa”, destacou Coelho.

Outro desafio da etapa é que os pilotos enfrentam características do traçado travado, ou seja, com curvas de baixa e média velocidade. É um circuito de difícil ultrapassagem, por ser estreito e ter poucas áreas de escape. O muro fica muito perto da pista e a reta do box mede 700 metros.

Neste sábado, a GT Sprint Race realiza a partir das 10 horas as tomadas de tempos para a primeira prova, que terá largada às 14h, e para a segunda, noturna, a partir das 18 horas. As corridas você acompanha no canal do Motorsport.com no YouTube.

Resultado do segundo treino oficial (Night Challenge):

1) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, PRO, 1min19seg610

2) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, 1min19seg713

3) #04 Julio Campos /Léo Torres, PRO, 1min19seg979

4) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min20seg137

5) #77 Nathan Brito, PRO, 1min20seg212

6) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, PRO, 1min20seg301

7) #82 Gerson Campos, PRO, 1min20seg421

8) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min20seg618

9) #11 Weldes Campos, PRO, 1min20seg628

10) #19 Luciano Zangirolami / Paulo Salustiano, PRO, 1min20seg837

11) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, PRO, 1min21seg038

12) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, PROAM, 1min21seg423

13) #55 Caê Coelho, AM, 1min21seg471

14) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min21seg599

15) #72 Giovani Girotto, AM, 1min21seg602

16) #12 Léo Yoshii, AM, 1min21seg995

17) #09 Marcus Índio, AM, 1min22seg099

18) #37 Luis Debes, AM, 1min22seg964

19) #17 Walter Lester, AM, 1min25seg834

20) #07 Pedro Bezerra, AM, sem tempo

–

Confira a programação da etapa de Londrina – #nightchallenge:

Sábado, 30 de outubro

10h00 às 10h10 – Treino classificatório – Q1

10h20 às 10h30 – Treino classificatório – Q2

11h35 às 11h30 – Ação promocional

14h00 – Corrida 1

14h30 às 14h50 – Pódio – Corrida 1

15h00 às 16h30 – Ciclismo local

16h40 às 17h40 – Ação promocional

18h00 – Corrida 2 (noturna)

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#NightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

