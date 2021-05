Quem esperou por um show de velocidade durante os treinos classificatórios para a primeira etapa da GT Sprint Race, deste sábado, 1º de maio, assistiu um verdadeiro duelo de gigantes na pista do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Os grids foram definidos no final da tarde e as duas corridas terão largadas a partir das 8h50 e às 12 horas de amanhã, domingo, 02 de maio.

Na primeira classificatória, Gabriel Casagrande, piloto que faz dupla com Eduardo Pavelski no GTSR#83, conquistou a primeira pole da temporada e larga na frente junto aos carros da categoria PRO: “A gente ficou com a posição de honra da corrida e é muito legal começar a temporada dessa forma. Vamos dar nosso melhor e torcer para que os outros não atrapalhem nosso desempenho”, afirmou Casagrande, que fez o melhor tempo, com 1min38s035 nos 3.430 metros do trajeto. Na primeira corrida deste domingo, completam as poles Lourenço Beirão, do GTSR#3, pela PROAM, e Bruno Campos, do carro #33, na AM.

A segunda classificatória reservou emoção ainda maior. Sérgio Ramalho, que faz dupla com Eduardo Trindade, fez o melhor tempo, fechando a pista com 1min37s827, à frente de Thiago Camilo (#21, PRO, 1min37s836): “Nós tivemos altos e baixos durante o treino. A equipe está de parabéns. Tivemos foco total no acerto do carro e batalhamos muito para estarmos competitivos para esta primeira etapa. Terminamos o sábado da melhor maneira possível. O objetivo agora são as corridas de amanhã, na qual valerá nosso desempenho”, aponta o piloto do GT SR#25.

Sérgio Ramalho Photo by: Luciano Santos

Francesco Franciosi, do GT SR#73, repetiu a performance que obteve durante os treinos oficiais: “Na primeira classificatória, tive alguns problemas de trânsito, que atrapalharam meu desempenho e não consegui acertar uma boa volta. Mas nesta segunda, tudo deu certo, como aconteceu no segundo treino oficial. Agora é concentrar para fazer uma boa prova amanhã”, aponta o piloto que ficou com o melhor tempo da classe PROAM, com 1min38s994.

Bruno Campos, do GTSR#33, comemorou muito seu desempenho nos classificatórios. O piloto ficou com as poles das duas corridas que abrem o calendário, pela classe AM: “O dia foi muito bom. Trabalhamos bem com a equipe e com nosso coach e o resultado veio com essas duas poles. Não podia ser melhor para finalizar o dia. Para amanhã, é outro cenário, pois tem o desgaste de hoje do carro, e corrida é outro ritmo. Mas vamos dar nosso melhor”, apontou.

Resultado do classificatório 1

1) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO, 1min38s035

2) #04 Leo Torres/ Julio Campos, PRO, 1min38s479

3) #01 Marcelo Henriques /Alex Seid, PRO, 1min38s802

4) #33 Weldes Campos, PRO, 1min39s144

5) #03 Lourenço Beirão/Pedro Ferro, PROAM, 1min39s184

6) #82 Gerson Campos, PRO, 1min39s384

7) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min39s468

8) #19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito, PRO, 1min39s512

9) #161 Pedro Costa /Antonio Junqueira, AM, 1min39s798

10) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min39s942

11) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min40s175

12) #21 Beto Cavaleiro /Thiago Camilo, PRO, 1min40s404

13) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min41s472

14) #25 Eduardo Trindade/ Sergio Ramalho, PRO, 1min41s781

15) #33 Bruno Campos, AM, 1min42s012

16) #07 Pedro Bezerra, AM, 1min42s044

17) #17 Walter Lester, AM, 1min42s400

18) #31 Caê Coelho /Adriano Ramos, AM, 1min43s100

19) #37 Luis Debes, AM, 1min44s031

20) #72 Giovani Girotto, AM, 1min44s235

Resultado do classificatório 2

1) #25 Sergio Ramalho /Eduardo Trindade, PRO, 1min37s827

2) #21 Thiago Camilo/ Beto Cavaleiro, PRO, 1min37s836

3) #33 Weldes Campos, PRO, 1min38s659

4) #82 Gerson Campos. PRO, 1min38s760

5) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min38s994

6) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min39s101

7) #03 Pedro Ferro /Lourenço Beirão, PROAM, 1min39s504

8) #01 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO, 1min39s572

9) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, AM, 1min39s780

10) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min39s851

11) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min39s999

12) #33 Bruno Campos, AM, 1min40s577

13) #07 Pedro Bezerra, AM, 1min41s411

14) #19 Nathan Brito /Luciano Zangirolami, PRO, 1min41s531

15) #72 Giovani Girotto, AM, 1min43s566

16) #17 Walter Lester, AM, 1min43s608

17) #31 Adriano Ramos/ Caê Coelho, AM, 1min47s166

18) #37 Luis Debes, AM, 1min51s007

19) #83 Eduardo Pavelski /Gabriel Casagrande, PRO, 1min51796

20) #04 Julio Campos/ Leo Torres, PRO, sem tempo