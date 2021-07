O campeonato de 2021 da GT Sprint Race Brasil chega a sua metade e restam três etapas em Curitiba/PR (05 de setembro/#InverseRace), Palmeira/PR (31 de Outubro/#AirportTrack) e outra em Curitiba/PR (05 de Dezembro/#MatchPoint).

Na 10ª temporada da categoria que é um dos principais destaques do esporte a motor nacional, a disputa em cada uma das categorias tem sido empolgante. As tabelas estão com pontuação apertadas em todas as classes: PRO, AM e PROAM. Na PRO, na qual estão reunidas algumas das feras do automobilismo brasileiro, a luta pelo título de 2021 promete ser acirrada e emocionante.

Julio Campos e Léo Torres, do GTSR#04, lideram como 105 pontos, seguidos de perto por Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, do GTSR#83, com 101; Weldes Campos, GTSR#11, com 97, em terceiro; Alex Seid/Marcelo Henriques, GTSR#01, com 96, no quarto lugar; Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, GTSR#25, e Gerson Campos, GTSR#82, empatados com 91, completando o top 6.

Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, do GTSR#21, com 86, aparecem no sétimo posto; e Nathan Brito/Luciano Zangirolami, GTSR#19, têm 78, no oitavo lugar. Todos estão brigando diretamente pelo primeiro lugar da categoria.

Pelo que vem apresentando a GTSR 2021, com provas técnicas em que se destacam habilidade e qualidade dos pilotos, as corridas finais prometem. Além disso, os competidores ainda terão de pensar na estratégia e ficar longe dos problemas para garantir os valiosos pontos.

O que diz Julio Campos, líder da PRO

Companheiro de Felipe Massa na Stock Car, o curitibano destaca a oportunidade de correr esta temporada da GTSR. “Está sendo um ano bem especial. Apareceu essa oportunidade de correr na categoria e o carro da GT Sprint Race me surpreendeu principalmente em circuitos de alta velocidade como o de Cascavel. O carro tem uma boa pressão aerodinâmica e a sensação de velocidade nas curvas de alta é muito prazerosa”, elogiou o veterano.

Seu parceiro, Léo Torres acredita que a dupla vem evoluindo a cada etapa. “A estratégia é sempre buscar o melhor desempenho entre a minha performance e do meu companheiro Julio Campos. Estamos cada vez melhores no entendimento do carro e acredito que nas provas finais estaremos mais fortes. Tem sido um bom ano, conquistamos poles e vitórias, algumas com grandes disputas pela ponta”, relatou o piloto, que também é da capital do Paraná.

O calendário da GTSR 2021 está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis eventos (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Na 10ª temporada, serão três títulos distintos da Sprint Race.

São os seguintes: do campeonato 'Brasil', do campeonato 'Special Edition', e do Overall (geral), nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. E, ainda, o título do minitorneio de 'Rookie Of The Year' (novato do ano, em inglês).

-

Classificação do campeonato da GT Sprint Race Brasil

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 105 pontos

2) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 101

3) #11 Weldes Campos, 97

4) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 96

5) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 91

6) #82 Gerson Campos, 91

7) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 86

8) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, 78

AM

1) #17 Walter Lester, 140 pontos

2) #37 Luis Debes, 137

3) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, 110

4) #72 Giovani Girotto, 70

5) #33 Bruno Campos, 50

6) #33 Emilio Padron, 30

7) #59 Danny Candia, 28

8) #90 José Vitte, 24

9) #07 Pedro Bezerra, 16

PROAM

1) #03 Pedro Ferro, 122 pontos

2) #35 Pedro Aizza, 119

3) #73 Francesco Franciosi, 118

4) #13 Rafael Dias, 100

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 89

6) #793 Adalberto Baptista, 83

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

-

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

