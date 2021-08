GT Sprint Race: Cesar Ramos estreia na categoria em Tarumã

Cesar Ramos fará sua primeira participação na GT Sprint Race e será o único representante gaúcho no grid na etapa marcada para o fim de semana, de 13 a 15 de agosto, no Autódromo Internacional de Tarumã. Cesar terá como dupla na disputa do torneio Special Edition o piloto Weldes Campos, no comando do GTSR#11, na categoria PRO.

Ramos fará a sua segunda participação no circuito de Tarumã: “Por mais que eu seja gaúcho, só corri uma vez em Tarumã, pela Stock Car em 2017”, mencionou o piloto de 32 anos, nascido em Porto Alegre (RS) e mora em São Paulo (SP), e que conta com o patrocínio do Ipiranga, Jungle Isotônico e Oakberry Açaí.

“Estou muito feliz em ter essa oportunidade, sou grato aos organizadores pelo convite. A expectativa é fazer um bom trabalho para buscar espaço na categoria. Obviamente, não será nada fácil, pois não conheço o carro e estou indo quase que praticamente direto para a corrida, já que estou envolvido em outro compromisso automobilístico no final de semana. Então, não tem como prever o quanto serei competitivo”, destacou.

O parceiro no revezamento do carro, Weldes Campos se diz feliz com a chegada de Cesar Ramos: “É uma ótima notícia para mim e para a GT Sprint Race receber um piloto como Cesar Ramos, um piloto muito experiente e rápido. Vamos dar trabalho juntos no campeonato”, declarou o piloto mineiro.

“Entrar em uma pista nova é sempre um prazer, adoro novos desafios”, concluiu Weldes, campeão de 2020 do Overall, Special Edition, Rookie Of The Year e vice-campeão da PROAM.

As atividades da GT Sprint Race começam na sexta-feira, dia 13, com a realização do treino extra entre as 12h30 e 13h15, o primeiro treino oficial será a partir das 14h55. No sábado, o segundo treino será às 9h, enquanto a definição do grid acontece às 13h. A corrida do sábado, 14, terá largada às 16h05. Já no domingo, 15, terá largada da segunda corrida às 09h20 e da terceira corrida às 12h30.

