A GT Sprint Race teve um dia cheio neste sábado (20) no Autódromo de Interlagos, com a realização de treino, classificação e corrida 1 na pista mais tradicional do Brasil.

No final do dia, Rodrigo Sperafico foi o vencedor geral, vendo também Arthur Gama se saindo vencedor na PROAM, além de Giovanni Girotto na AM.

Mas, mesmo sem vencer, quem passará o restante do sábado mais tranquilo são outros pilotos, por conta do sistema de pontuação do torneio Special Edition que também distribui pontos no classificatório.

Confira como ficou a classificação da Special Edition após o sábado

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 117 pontos

2) #77 Pedro Costa, 89

3) #13 Rafael Dias, 75

4) #37 Ayrton Chorne, 69

5) #77 Felipe Baptista, 65

5) #82 Gerson Campos/Lourenço Beirão, 61

6) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, 61

7) #12 César Ramos/Edgar Bueno Neto, 58

8) #77 Dudu Barrichello, 24

AM

1) #19 Luís Debes, 81 pontos

2) #72 Giovani Girotto, 79

3) #78 Léo Yoshii, 63

4) #16 Léo Martins,63

5) #31 Roberto Possas, 50

6) #31 Cello Nunes, 37

7) #08 Alexandre Kauê / Tiago Kfouri, 36

8) #17 Walter Lester, 23

9) #07 Mario de Lara, 13

PROAM

1) #54 Diogo Moscato, 98 pontos

2) #09 Arthur Gama, 81

3) #88 Lucas Mendes, 70

4) #79 Rafael Seibel, 68

5) #61 Antonio Junqueira, 59

6) #18 Dudu Trindade, 50

7) #01 Luca Milani/ Roberto Milani, 28

8) #61 Marcus Índio, 10

Veja como foi a corrida deste sábado

