Neste fim de semana, a GT Sprint Race retoma as atividades da temporada 2021 com a quinta etapa, em Tarumã, no Rio Grande do Sul. E na segunda edição Special Edition do ano, a promessa é de muita emoção em terras gaúchas.

Tarumã recebe pela terceira vez a categoria, que vem se destacando no cenário do automobilismo nacional. Entre os dias 13 e 15 de agosto serão realizadas três corridas, válidas pela segunda etapa do minitorneio.

As atividades começam na sexta, 13, com treinos oficiais e, no sábado, será realizado o classificatório e uma corrida, com as outras duas ficando para o domingo. Esse será o retorno da GTST à pista gaúcha pela primeira vez desde 2015, em um final de semana que dividirá o cronograma com a Copa Truck.

O torneio ocorre simultaneamente ao principal, mas com formatos e regras diferentes. Cada etapa possui apenas um classificatório, que define o grid das duas primeiras corridas. A soma de resultados das duas forma a classificação da final. Nas especiais, cada carro pode ter até três pilotos inscritos, sendo o limite de um por corrida.

A primeira etapa da Special Edition foi realizada no fim de maio, em Goiânia, e a terceira e última está marcada para o início de outubro, que marca a estreia do Autódromo de Potenza, próximo de Juiz de Fora (MG).

A GT Sprint Race conta com transmissão na TV pelo Bandsports e na internet pelo Motorsport.com.

Confira a programação da Special Edition em Tarumã:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Oficial 1 Sexta-Feira 14h55 Treino Oficial 2 Sábado 09h Classificação Sábado 13h Corrida 1 Sábado 16h Motorsport.com e BandSports Corrida 2 Domingo 09h15 Motorsport.com e BandSports Corrida 3 Domingo 12h45 Motorsport.com e BandSports

EXCLUSIVO: BURTI rompe silêncio sobre F1: Hamilton é MAIS LIMPO que campeões como SENNA e SCHUMACHER

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: