GT Sprint Race desembarca no Velocitta no dia 1º de abril; saiba

Mogi Guaçu viverá uma experiência inesquecível com a segunda etapa de 2022 da Dignity Gold GT Sprint Race, no domingo, dia 03 de abril. O Autódromo do Velocitta vai tremer com o ronco dos 21 motores possantes da competição.

O espetáculo começa sexta, com treino livre às 15h30. No sábado, a primeira sessão de treino oficial é às 09h. Os treinos que definem as ordens de largada de uma das categorias automobilísticas mais renomadas do País estão marcados para iniciar às 16 horas. No domingo, largadas às 09h e 12h20.

TRANSMISSÕES

As nove etapas da Dignity Gold GT Sprint Race 2022 terão transmissão ao vivo para todo o País pelo site do Motorsport.com Brasil, com narração de Luc Monteiro e com os comentários de Eduardo Serratto.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 1º de abril

13h00 às 15h00 – Shakedown organização

15h30 às 16h30 - Treino livre

Sábado, 02 de abril

09h00 às 09h45 – Treino oficial 1 (máximo de 18 voltas)

12h15 às 13h00 – Treino oficial 2 (máximo de 18 voltas)

15h45 – Briefing

16h00 às 16h10 – Treino classificatório 1

16h20 às 16h30 - Treino classificatório 2

Domingo, 03 de abril

09h55 – Corrida 1 – Placa de 5 minutos

10h00 às 09h26 – Volta de apresentação + Corrida 1 (23min + 1 volta)

10h30 às 10h40 – Pódio

13h00 – Corrida 2 – Placa de 5 minutos

13h15 às 13h48 – Volta de apresentação + Corrida 2 (23 min + 1 volta)

13h50 às 14h00 – Pódio

Classificação do campeonato, após primeira etapa (duas corridas):

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 45 pontos

2) #77 Ricardo Sperafico/ Pedro Costa, 33

3) #13 Rafael Dias, 32

4) #82 Gerson Campos, 28

5) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 26

6) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 20

7) #37 Ayrton Chorne, 18

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 16

9) #12 Edgar Bueno Neto, 8

AM

1) #17 Walter Lester, 45 pontos

2) #72 Giovani Girotto, 45

3) #08 Alexandre Kauê, 28

4) #78 Leo Yoshii, 16

5) #31 Roberto Possas, 14

PROAM

1) #79 Rafael Seibel, 39 pontos

2) #56 Brendon Zonta, 32

3) #18 Dudu Trindade, 25

4) #54 Diogo Moscato, 20

5) #61 Antonio Junqueira, 16

6) #10 Adalberto Baptista, 10

7) #16 Lucas Mendes/Marco Garcia, 8

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

